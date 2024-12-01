6新股遞表 騰訊投資匯智控股半年轉蝕

騰訊姚磊文任匯智非執董

匯智控股獲騰訊持有A類股份共約6528.3萬股，並由騰訊投資部董事總經理姚磊文任非執行董事。匯智控股創始人、執行董事、董事長、首席執行官兼首席技術官吳明輝持有全部B類股份。

按去年總收入計，匯智控股是中國最大的數據智能應用軟件供應商，幫助客戶收集、整合、管理和分析來自線上和線下運營的多模態數據，生成可執行的商業見解，截至今年6月30日，已為135家財富世界500強公司提供服務，今年上半年收入按年減少4.7%至5.6億元（人民幣，下同），因營運智能收入減少，虧損9870萬元，去年同期利潤2.6億元。

匯智控股預期，集資將用於招募和培養大數據、人工智能和行業人才，以及開發用於營銷和營運的多模態大語言模型等。

五一視界上半年虧損收窄

另一家科技公司為數字孿生解決方案商北京五一視界數字孿生科技，今年上半年收入按年增加12.3%至3320萬元，毛利則減少2.8%，至1660萬元，整體毛利率減少7.7個百分點至50%，虧損收窄至6510萬元。

醫療行業方面，民營口腔醫療服務提供商武漢大眾口腔醫療以去年淨利潤計，為同類服務提供商中排名第三，截至2024年6月30日止6個月收入為2.045億元，按年減少4.1%，利潤也下跌了9.6%，至2920萬元。

另外，已交表的生物科技公司南京維立志博生物科技目前有12項涵蓋腫瘤及自身免疫病的資產，6款處臨牀階段，上半年虧損升至1.8億元。

新吉奧再申上市 半年收入增36%

零售相關新股則包括貴金屬手表設計及製造商和品牌擁有人深圳西普尼精密科技，該公司主要銷售自主品牌「HIPINE」（西普尼），上半年收入按年增加3.2%至2.26億元，因飾品銷售收入增加，部分被手表銷售收入減少所抵消，所以溢利按年降約90萬元，至2710萬元。

至於再度申請上市的新吉奧房車披露今年上半年總收入按年增加36.3%至4.2億元，利潤增加880萬元，達到4040萬元。

明報記者