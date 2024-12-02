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太地10億改建穗文化中心項目 納太古匯版圖 變身攻高檔零售

標籤：經濟

【明報專訊】太古地產（1972）最近投得位於廣州太古匯毗鄰的廣州天河路387號文化中心項目，集團行政總裁彭國邦（Tim Blackburn）接受本報書面訪問並回應稱，計劃額外投資10億元人民幣將之改建為高尚零售項目。他更透露，正於深圳尋找機會發展以零售主導的項目，並預計旗下深圳南山區居舍酒店於2027年開業。

明報記者 陳偉燊、陳子凌

近期內地媒體報道指出，太地透過廣州太古匯出資21億元人民幣取得廣州文化中心項目。彭國邦首次回應指出，集團計劃額外投資10億元人民幣重新設計及做升級工程，將之改建為高尚零售項目，成為廣州太古匯新增部分。他說：「市場一直對更多元化的零售和娛樂體驗需求殷切，這個新項目正好能回應所需。」他續稱，新增項目大大加強廣州太古匯作為市內優質商業地標的地位，期望項目促進天河路商圈繼續升級轉型。據太地最新中期報告，廣州太古匯透過公開拍賣投得的文化中心項目總樓面約65.5萬平方呎，翻新後預計於2026年竣工，其持有該物業97%權益。

研重建太古匯坊 迎零售新變化

彭國邦進一步透露，在廣州亦有繼續檢視和研究太古匯旁的「太古匯坊」（下文稱：「匯坊」）重建計劃，以回應不斷變化的零售市場，其目標是提升匯坊的業務模式，引入更具活力的租戶組合，以配合太古匯核心物業項目，並將適時公布更多詳情，包括重建計劃和落成時間表。太地的中期報告顯示，匯坊總樓面達90,847平方呎，在6月底時出租率達100%。

太地計劃投放500億元於內地市場。他說，目標是在未來10年內以零售主導綜合發展項目為重點。他形容大灣區發展潛力巨大，集團尤其着眼於廣州及深圳尋找合適的機遇投資和擴展業務。當中在深圳南山區將開設「居舍系列」品牌酒店，預計於2027年開業。該酒店將提供115間客房和44間服務式公寓。彭國邦還稱，集團自2019年起在福田設立辦事處，已於2022年與福田區人民政府簽署《戰略合作框架協定》，以開發全新零售主導的商業項目，結合文化藝術元素。集團更努力於深圳尋找機會發展零售主導的項目。.

目標2032年前內地總樓面倍增

太地在大灣區頻頻出擊，彭國邦稱，內地是集團業務收入主要來源之一。目標在2032年前將內地總樓面面積增加一倍。香港則是集團總部所在，並對香港充滿信心。在與大灣區的持續融合及其帶來的不同機遇持續發展下，相信香港的重要程度將加強，會持續投資香港的發展項目，當中包括近期於太古坊完成大型重建計劃，而太古廣場物業組合內的最新甲級辦公樓「太古廣場六座」亦於近期落成。