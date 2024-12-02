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領展完成翻新秀茂坪商場 回報率料兩成

標籤：經濟

【明報專訊】領展房產基金（0823）近期完成翻新位於觀塘的秀茂坪商場3樓，這是集團在香港完成的第100個資產提升項目。領展香港資產管理總監羅欣琪表示，此次翻新將原本的醫務所區域改為餐飲區，診所租戶則遷至同層另一側，並改造戶外天台花園。工程涉及資本開支5500萬元，預計投資回報率達19.9%。

增添食肆 改造戶外天台花園

此次資產提升項目主要是重新規劃秀茂坪商場3樓的空間，新增6家餐廳，使商場內的餐飲商戶總數超過28家，其樓面面積比例增至約35%。此外，3樓的戶外天台花園被改造成為一個佔地近1.2萬平方呎的兒童樂園，資本開支約為2000萬元。

羅欣琪指出，有居民曾建議增加商場內餐飲店的選擇，加上餐飲商舖的租金較高，故此次翻新既能符合附近居民的需求，也能滿足公司股東的利益。她補充道，秀茂坪商場目前出租率超過98%，商戶對營業額表現也頗為滿意，並引用2021年的統計數據指出，該商場所在社區人口約17萬人，隨着更多居民陸續遷入安達臣道住宅區，未來預計將帶來更多潛在客流。領展香港項目及工程董事總經理黃漢強指出，位於安達臣道的商場項目料2026年中竣工，約10萬平方呎，而且料該社區有3萬人居住，相信能「做大個餅」而不會分薄鄰近旗下商場的生意。

另外，黃漢強提到，公司近年資產提升項目的規模更注重翻新細節，特別是在能源效益方面下工夫。由於市場競爭激烈，更需要達到「快、靚、正」，進一步降低成本，增加項目回報率。

累計完成100個資產提升項目

秀茂坪商場上一次的資產提升工程是在2016年，當時資本開支為5900萬元，主要翻新了商場外牆及內部環境設計，並將原本連接2樓與3樓的樓梯改建為扶手電梯等。

據介紹，領展在香港累計完成100個資產提升項目，總資本開支約94億元。目前於香港正在資產提升的項目，預計資本開支共7500萬元，相關項目預計完成日期為2024年底至2025年中。同時，規劃中及有待法定審批的項目，預計資本開支達6.57億元。