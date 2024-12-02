香港設計中心籲提升設計產業佔經濟比重

「在疫情前，我們掌握的數據顯示，與設計相關創意產業佔本地生產總值約4.5%，估計有機會成為第五大支柱產業。不過英國的設計經濟佔比更大。」嚴志明續稱，如果他日特區政府做更多調研，相信定會對配置資源去推動設計業發展有更大幫助。他舉例，如倫敦以前是雲集製造業及輕工業，如今向設計業埋手，甚至建成Tate Modern展覽館，紐約則發展百老匯，見證設計及創意產業的蓬勃。近年國際級大型顧問公司如麥肯錫及德勤更向設計諮詢顧問埋手併購，突顯設計元素重要。香港其實可以從中參考謀求發展空間。

冀設計產業聯乘旅遊元素昇華

嚴志明稱，設計行業光譜很闊，既能與生活融合，有助解決問題、實現增值，做到與眾不同及更具特色。設計師往往需要同理心，要代入用家的角度去設想。簡單至用魔術貼取代鈕扣，甚至演唱會或文化活動由售票流程到舞台燈光等均與設計有關，影響是各方各面。

在推動設計產業方面，嚴志明說，他們於深水埗開辦樓面達3.6萬平方呎的DX設計館，冀藉此接觸工商界，爭取讓設計師有更多機會參與。今日起舉辦的每年標誌性項目「BODW in the City」，既如過往般搞展覽、工作坊、小論壇等冀匯聚業界普及行業發展，還升級走入城中，並與法國結為伙伴，聯同更多高端品牌、零售商及大商場去合作，讓市民接觸到別具特色的限定產品及活動，更易貼身感受香港設計。此前他們亦向內地推廣並見組團南來。他冀設計產業藉此聯乘旅遊元素昇華，助港推動經濟發展。