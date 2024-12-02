MDRi調查：美大選後 港星投資者均擬增持美資產

【明報專訊】東方匯理財富管理香港分行投資策略主管曾敏聰在上文表示，一定要留意美國總統當選人特朗普明年1月上台後推出哪些政策，建議現階段資產配置上以防守為主，美股相對可以看高一線；而商業洞察顧問公司MDRi於上月8日至10日在香港和新加坡均訪問了500名受訪者以了解美國大選結果的影響，結果亦顯示香港及新加坡投資者對於增加投資美國市場的意欲均轉強。
在該項調查中，香港投資者的投資分佈現時主要以香港市場為主（佔58%），其次為美國市場（佔19%）。
隨着2024年美國大選結束，以及全球經濟的樂觀情緒增強，香港投資者明顯改變2025年的投資部署，計劃增加美國市場的投資佔比（由19%升至24%）。
該調查結果顯示，新加坡投資者的投資趨勢與香港投資者亦大致相同。現時新加坡投資者在新加坡本土市場的投資分配為60%，美國則僅佔他們投資組合的19%。
2024年美國大選後，新加坡投資者對於增加在美投資的意欲轉強，美國市場的投資佔比預期將由19%增至22%。
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