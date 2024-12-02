釣魚裝備一哥 樂欣收入未止跌

撰文 旻晞

樂欣是全球最大的釣魚裝備製造商，市場份額為20.4%。主要業務為釣魚裝備，建立了全面且多樣化的產品組合，主要包括五金及配件、包袋及帳篷，論釣具便包含了各釣魚場景，如鯉魚釣、比賽釣、路亞釣、飛釣及冰釣等，產品有如釣魚椅、釣魚牀、擱桿架、釣魚箱、手推車、漁具篷、全圍傘、釣魚包及抄網等等。

除OEM（原設備製造商）/ODM（原設計製造商）業務，樂欣亦於2017年透過收購英國知名鯉魚垂釣品牌Solar，藉此發展OBM（原品牌製造商）業務，雖有關業務佔收入比重逐年提高，但截至今年6月底止全年，其收入佔集團總收入的8%，似乎仍有待發展。

七成收入來自歐洲 中國佔16%

按產品銷售收入分佈，五金及配件為集團主要收入來源，過去3年佔收入比例介乎43%至2024財年的55%左右；其餘兩大類產品收入為「包裝」及帳篷，往績期間大約各佔兩成多。至於按市場劃分，則歐洲為樂欣最主要市場，2024財年有72.2%收入來自歐洲，其次為中國內地的16.2%；北美市場佔8.9%。

在產品設計及開發方面，截至今年6月底，其產品組合包括超過8000個SKU（存貨單位）。樂欣於中國持有72項專利，包括53項實用新型專利、6項發明專利及13項外觀設計專利，以及在中國以外的國家或地區持有31項專利。不過若按研發開支佔收入比看，往績期間從未超過1%，儘管比重連續兩年提升，由2021財年的0.09%，提升至2024財年的0.74%，但仍似難以令市場信服公司着重產品創新。或許樂欣亦深明產品技術創新的重要，是次來港集資的其中一個資金用途，便是用作產品設計及開發及建立全球釣魚用具創新中心。

業績方面，樂欣近兩年業務表現未見增長，反而連續兩年倒退（見表），說起來或人令人意外。據樂欣解釋指出，釣魚行業原來有如電子遊戲、超市零售、個人護理行業一樣，可納入為「疫情受惠股」。

公司解釋疫情消退累銷售放緩

樂欣於招股文件解釋，截至2022年6月底財年，由於正值疫情期間，「釣魚活動的低社交互動正符合公共衛生事件期間消費者的偏好，消費者對釣魚的熱情提升」。及至2023年財年「儘管消費者對我們產品的興趣仍然較強，但隨着其他可選娛樂活動的增加，我們的銷售放緩」。也是說2022年疫情年，可以「獨自去偷歡」的釣魚活動正符合疫情期間的「低社交互動」需要，於是需求大升，2023財年復常後，有更多娛樂活動選擇下，令釣魚裝備需求下降；不過至2024年財年，收入仍按年跌近18%，而樂欣於招股文件中，又以上述相同理由解釋2024財年收入下跌的原因，這便有點令人擔心，莫非釣魚這回運動已過了高峰期？

根據弗若斯特沙利文報告預計2023年至2028年，中國釣魚用具行業市場規模將以7.3%的複合年增長率繼續增長；歐洲市場同期複合年增長率則僅為2.9%，可見釣魚用具市場已是一個相當發展成熟的市場，未來增長還看能否開拓新市場，又或能否從競爭對手搶生意。

業績當中有較有利的發展，包括毛利率持續擴張，不過這又關乎人民幣匯率偏弱下，令賺取外匯為收入為主的樂欣獲得正面的匯率因素，並不代表其產品出廠價正持續提升，尤其是，其五大客戶佔總收入達58%，在市場需求放緩的情况下，要提高出廠價實在困難。

經營現金所得大減91%惹憂慮

至於經營現金流方面亦較令人擔心，2024財年經營現金所得為2500萬元（人民幣，下同），按年大減91%。除盈利減少外，集團於存貨及貿易及其他應收款項亦大幅增加都令現金流入減少。如截至今年6月底，其貿易應收帳便按年大增1.23倍至1.01億元。

樂欣解釋是因為今年5月及6月銷售額相對較高，以及考慮到集團與主要客戶的長期合作關係，策略性地向彼等授予更優惠的信貸期；樂欣的貿易應收款項周轉天數，過去3年度分別為37.9天、45.4天及51.9天，可見其數期愈來愈長。再仔細看看，期內其五大客戶佔貿易應收款項分別為65.5%、70.2%及76.7%，似乎這便是要維繫重要客戶關係的「間接成本」。

目前，樂欣於浙江省德清經營三處廠房，總產能為500萬件，產能較2022年的835萬件下降四成，主要便是集團於2023財年鑑於市况，終止一處於2022財年額外生產設施的租約。而目前其廠房的平均利用率為83.4%，相對2022財年產能更大時的利用率達95%，仍低11.6個百分點。

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