UNIQLO太古城舖引入日咖啡店 不斷革新品牌 迎內地等旅客穩步回流

明報記者 邱潤青

明年為UNIQLO進駐香港20周年。太田友幸表示，作為第二間在本港開業、已運營逾18年的分店，太古城店需更新設施、裝潢及服務，給顧客帶來新購物體驗。店舖現設有上下兩層，面積擴張約一倍至近2.5萬平方呎，成為全港第二大UNIQLO分店，並增聘人手以支持產品增加及服務提升。店內最大升級，當屬首度在本港登場的UNIQLO COFFEE。太田友幸稱，UNIQLO COFFEE在東京深受歡迎，如今香港市民在本地便可輕鬆體驗到日本人氣咖啡店。該店主要供應3款咖啡及抹茶鮮奶、蘋果汁等飲品，並引入東京銀座洋菓子店GINZA WEST的小蛋糕及牛油曲奇。

太古城店設兒童圖書區

此外，太古城店設有Kids Library兒童圖書區，提供各式圖文並茂的繪本。太田友幸指出，太古城及康山區域家庭客較多，顧客可在購物之餘讓孩童在此閱讀。UNIQLO又與日本品牌UCC Coffee和本地藝術家Moving Drawing合作推出太古城店限定圖案，顧客可透過UTme!服務，訂製個性化T恤。

按地區獨特需求 升級改造店舖

太田友幸坦言，近年以來市場環境正發生急速變化。雖然港人北上或外遊消費成風，但來自內地及世界各地的訪港旅客亦穩步回流，品牌亟需不斷革新。太古城店開幕後將繼續聆聽客人的反饋，持續改進店舖表現。他續指出，希望門店與所在區域共同成長。在「各店經營」願景下，UNIQLO未來會考慮針對每間分店所處地區的獨特需求，持續將店舖升級改造。太田友幸又透露，正順應顧客要求，積極籌劃明年將開業的新店。