moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

現場快測需求大 包括血糖妊娠指標毒品等

【明報專訊】新冠疫情對醫療和檢測行業的衝擊很大，因以往很少有一種病毒或細菌突然間需要大量的化驗所測試，又持續這麼長時間。在後疫情年代和遙距醫療加速發展下，預料現場快速檢測（Point-of-care Testing, POCT）需求有增無減，因為運送到化驗所測試涉及的時間和成本太高。據BIS Research預測，到2026年現場快速檢測市場規模將達260億美元，主要包括：血糖、凝血、多種傳染病、妊娠指標、心血管疾病、腫瘤和毒品等。

未取醫療器械認證 先攻食品市場

「環型恆溫核酸增幅法」（LAMP）也是在這情形下重新受到重視。LAMP核酸測試最先由日本榮研化學株式會社在1998年研發，2002年就商業推出。由於原理有分別，LAMP核酸測試可在攝氏60度至65度恒溫下進行；PCR核酸測試則需在3個溫度之間循環切換多次。所以前者的儀器較輕便，成本較低。但由於LAMP核酸測試以往的靈敏度不及PCR核酸測試，所以其商業化不太成功。博納生物科技和理大的突破之處，正解決了這個短板。博納生物科技有限公司首席執行官陳偉傑稱，在Gold-Poc未取得醫療器械認證下，最初不會以醫院、診所和化驗所為銷售對象。反而食品廠、中央廚房、飛機餐公司、酒店、溫泉旅館、凍肉公司、屠房、畜牧業、寵物業者、環境檢測公司、政府部門等都是其潛在客戶。理大醫療科技及資訊學系講座教授葉社平認為，食品生產商若改用Gold-Poc在現場測試，20分鐘即有結果，可以肯定其食品沒問題後才運出。

該公司還正研發另外兩個型號。其中，Gold-Lab是供化驗所使用，每次可以測試96個樣本。Gold-One是家用版，每次只可測試一個樣本，主要用來測試較高危的HPV病毒。長遠目標是要令Gold-LAMP核酸測試和PCR核酸測試平起平坐，同樣成為檢測細菌和病毒的「金標準」。

[新經濟新天地]