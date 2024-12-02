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袁國守：AI產業壯大 核電股受惠

【明報專訊】2011年發生日本311大地震後，多國曾決定逐步廢核，但近年風向有變，因講求實際的企業和民眾畢竟佔多數，加上AI產業急速壯大，電力需求有增無減，核電概念股因而再度吃香，是晶片股以外值得吼實的板塊。

今年上半年本欄曾提及，在AI風潮下，一眾晶片股尤其是Nvidia（英偉達）（美：NVDA），前景充滿無限想像，但若不想個人投資組合持股過分集中，還可留意同樣受惠於AI增長的電力股，當時（5月）推介的公用事業ETF，例如Vanguard Utilities Index Fund ETF（美：VPU）及Utilities Select Sector SPDR Fund （美：XLU），算交出不錯成績，年初迄今雙雙累漲逾30%。

背後簡單的邏輯是，沒有一家科技公司想輸掉這場AI競賽，故彼此大舉興建AI數據中心，所需的電力投資估計高達數萬億美元。由於現有再生能源仍無法全面取代核能，所以愈來愈多國家「走回頭路」，重新考慮使用核電。

在歐洲，去年4月開始全面退出核能發電的德國，民情已見逆轉，有調查發現，過半德國民眾認為，逐步淘汰核能是項錯誤政策。美國科技巨擘Alphabet（美：GOOG）、微軟（美：MSFT）和亞馬遜（美：AMZN），均已開始投資「小型核電廠」，以應付AI逐漸擴大的電力需求，故核電股一度炒高。

至於中國，據《中國核能發展報告（2024）》藍皮書顯示，2023年內地在建核電工程穩步推進，全年新開工核電機組5台，核電工程建設投資完成額949億元人民幣，創近5年最高水平；截至2023年底，在建核電機組26台，總裝機容量3030萬千瓦，均保持全球第一。

大摩籲增持中廣核電力 目標3.69元

Pragmatism稱之為實用主義好，又或務實主義好，目前在全球仍佔上風，因此從投資角度看，隨AI冒起，除了晶片和電力股，具核電概念的股份也值得持有。核能原料為鈾，可受惠於核電需求上升，故不妨吼實鈾ETF如Global X Uranium ETF（美：URA），惟短期呈小雙頂，待回落至29美元附近始買入。個股方面，可留意美國最大電力生產商和零售能源供應商之一的Vistra Corp（美：VST），集團擁有4.1萬兆瓦的核能、煤炭、天然氣和太陽能發電，以及其一全球最大的公用事業規模電池項目，股價走勢相當標青，年初至今飈逾3倍。

回看本港，中廣核電力（1816）屬正路之選，公司主要營運核電廠，收入來自核電發電，若核電項目數目長遠增加，收入及盈利可持續增長。大摩近日予中廣核電力「增持」評級，因市場對電價的憂慮開始緩和，中廣核電力在盈利能力改善的情况下，可能會出現另一輪重估，將其目標價由3.1元上調至3.69元，相比上周五收市價2.58元，潛在升幅達43%。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 投資心戰室]