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《幫你格價》：善用早鳥優惠食聖誕自助餐

【明報專訊】甫踏入12月，不少酒店已推出預訂聖誕自助餐優惠。若是扶老攜幼出行，除可考慮酒店的早鳥自助餐優惠外，更可考慮選擇假期前後收費較划算的日子，再配以可就餐飲簽帳提供較高現金回贈的信用卡結帳，將會慳得更多。

明報記者 劉敬華

近期不少酒店已推出預訂聖誕自助餐的早鳥優惠（見表1），但要留意要取得優惠的條款，以九龍香格里拉Cafe Kool咖啡廳的優惠為例，即日起於該酒店官網提前預訂聖誕節日自助餐，並提前預付全額費用，即可享八折早鳥優惠，且名額有限，先到先得。又如城景國際酒店City Cafe的優惠，即日起於該酒店官網預訂聖誕自助午餐或海鮮薈萃．聖誕自助晚餐，需繳付每位100元訂金方可享預訂優惠價，而於12月15日前預訂，可額外再享九五折優惠。

對於一家大細出行，除考慮提供早鳥優惠的自助餐餐廳外，選擇自助午餐，又或選擇於公眾假期前後的日子用餐自然較「抵」。即使同樣是聖誕公眾假期，部分酒店餐廳自助餐於12月26日也可提供較12月24及25日優惠的價格，如富豪香港酒店御花園咖啡室的聖誕自助晚餐，目前12月24至25日兩輪時段的自助晚餐預訂成人優惠價為630.4元，若選擇預訂該餐廳12月26日的自助晚餐目前成人的優惠價則為598.4元，且自助餐供應時間較長為下午6時半至9時半。

若再配以可針對餐飲簽帳提供較高現金回贈的信用卡消費（見表2），相關自助餐消費將更為划算。目前本港不乏信用卡可就餐飲提供逾3%現金回贈，惟要留意回贈或設上限。以信銀國際Motion信用卡為例，便可就食肆簽帳提供6%現金回贈，而該卡每月可獲之額外現金回贈上限則為200元。

除回贈上限，還要留意部分可就餐飲簽帳提供高回贈的信用卡，或要滿足其他簽帳要求方可獲得相關回贈。以恒生Travel+ Visa Signature卡為例，該卡可就本地餐飲簽帳提供5%+FUN Dollars回贈，但要獲得回贈，須先成功登記恒生Travel+ Visa Signature卡+FUN Dollars獎賞計劃，而每月累積合資格簽帳須滿6000元，有關合資格本地餐飲簽帳方可獲5%+FUN Dollars回贈，該獎賞計劃的每月回贈上限為500元+FUN Dollars。

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