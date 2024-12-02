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袁國守：港股短期料難脫上落市格局

【明報專訊】港股現時「食粥食飯」，主要視乎中央國策及其力度，未再有具體刺激經濟措施公布前，相信短期走不出上落格局。回望11月最後一個交易日，恒指升56點，收報19,423點；全個月計，跌893點或4.4%，連挫兩個月，共瀉1710點或8.1%。

踏入12月，焦點料放在中央經濟工作會議，通常在12月上旬或中旬舉行，目標為來年的中國經濟發展作出部署，估計將重申支持貨幣及財政政策，並有機會推出一系列針對性增量措施。

不過，憧憬歸憧憬，一旦內地短期內未再有新的救市措施出台，又或未能滿足市場預期，加上美國對香港態度更趨強硬，港股難免受壓，可能再次跌穿19,000點，戰友不可不防。至於上周內地決定由昨日（1日）起，恢復深圳赴港旅遊「一簽多行」政策，刺激本地零售股走高，惟長遠成效有待觀察，慎防衝高後本周回吐。

外圍方面，美股上周四（28日）感恩節假期休市，周五（29日）「Black Friday」亦只得半日市，交投較淡靜，但不妨留意感恩節期間當地零售銷情，受惠節日銷售增加的股份如Costco（美：COST）及Walmart（美：WMT），值得多望兩眼。

明報經濟投資理財副採訪主任

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[袁國守 主編的話]