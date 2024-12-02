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摩根大通亞洲：日圓見1月高 美日沽10359

【明報專訊】美元兌日圓上周五曾一度跌破150，日圓創自10月底以來最高水平。上周五公布的東京CPI數據勝市場預期，投資者關注相關數據會否影響日本央行12月加息。彭博指出期貨市場反映交易員認為日本央行12月加息的可能性為63%。日、美息差為其中一個影響日圓走勢因素，市場密切留意日本會否持續加息。如投資者看好日圓，可留意美日沽（10359），行使價130日圓，實際槓桿13.9倍，2025年6月30日到期。如看淡日圓可留意美日購（10412），行使價150日圓，實際槓桿16.1倍，2025年3月31日到期。

歐元兌港元近日從低位反彈，上周五曾重上8.23。如看好歐元可留意歐港購（10337），行使價8.68港元，實際槓桿23倍，2025年3月28日到期。如認為後市有下跌空間可留意歐港沽（10293），行使價8港元，實際槓桿18.2倍，2025年3月28日到期。

〔本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。〕

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[摩根大通亞洲 上市衍生產品銷售部]