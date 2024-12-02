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王品弟：樓價喘定 成交有力再上

標籤：王品弟

【明報專訊】本港銀行連續兩次跟隨美國減息，加上政府在《施政報告》中推出多項寬鬆措施，為樓市進一步鬆綁，增加買家入市意欲。日前，差餉物業估價署公布10月份私樓售價指數報290.1點，較9月份報288.3點，按月回升0.6%，終止連跌5個月的跌勢，反映近期樓市回暖。

樓市暖意漸顯，據土地註冊處資料顯示，主要反映9月市况的10月份二手住宅（包括二手私人住宅及二手公營房屋）註冊量錄3351宗，按月升近三成，並創3個月新高。

至於11月註冊量更上一層樓，截至本月26日，二手住宅錄3484宗，已超上月全月約4%，創6個月新高，估計全月有力再上，挑戰4000宗水平。

另一方面，租金指數連升多個月後回軟，據差估署10月公布的租金指數報194.9點，按月回落約0.3%，結束7個月連升勢頭。不過，今年首10個月私人住宅指數仍累升約4.78%，按年升約5.12%。10月份的私人住宅租金指數連升數個月後回軟，相信是因為年底屬租務淡季，租務交投減少。

此外，隨着美國減息，加上租金回報持續上升，吸引部分租客「由租轉買」。相信在這種情况下，不但吸引租客入市，亦吸引投資者入市作長線投資，市場入市氣氛帶動下，有助支持樓價喘定回穩。

筆者認為，隨着美國減息周期展開，本港亦連續兩次跟隨美國減息步伐。配合政府放寬外來人士來港置業的政策，在多項利好因素下，刺激入市意欲，有利樓價止跌回升。雖然現時「租升價跌」的情况未有顯著改善，但相信在利好消息持續發酵下，樓價與租金的差距有望逐步收窄。

香港置業研究部董事

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[王品弟]