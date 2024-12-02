moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

按人生階段策劃退休安享晚年

【明報專訊】香港存款保障委員會（存保會）上周公布香港人「儲蓄安全感」指標調查，發現每人每月的平均儲蓄金額達9800元，較去年增近一成，再創調查以來新高。同時，該會對準退休人士（50至65歲在職人士）做了深入意見調查，發現他們平均需要擁有545萬元儲蓄才有足夠的「安全感」退休。為了安享退休生活，大家應如何綢繆？積金局指出，退休策劃由每個人初出茅廬直至退休，橫跨幾十年，涉及不同的人生階段，故了解每個階段的情况和優勢，有助適時為退休制訂適當的投資策略。

明報記者 袁國守

香港人「儲蓄安全感」指標調查由存保會委託香港中文大學香港亞太研究所進行，於今年8月23日至10月7日，透過隨機抽樣並以電話訪問形式，訪問了共1001名18歲或以上的香港人，並對323名準退休人士（50至65歲在職人士）做了深入意見調查，以了解有關組別在儲蓄習慣上的變化。

該調查發現，有儲蓄習慣的準退休人士比例超過八成，較2019年顯著上升，增加約10個百分點，而每人每月平均儲蓄金額為9600元，比2019年的9900元微跌3個百分點；平均需要擁有545萬元儲蓄才有足夠的「安全感」，以作退休之用；受訪的準退休人士最常以銀行儲蓄 （57%）的形式儲錢為退休作準備，其次為投資金融產品 （30%）。

調查又顯示，現時物價持續上漲，若儲備不足，受訪的準退休人士會傾向通過兼職工作（34%）、節省支出 （17%）及延後退休（17%）等方式，來維持生活穩定。

此外，調查結果顯示，準退休人士平均計劃在64歲退休，而直接影響他們退休後的「安全感」的三大主要因素為：健康的身體（79%）、足夠的儲蓄（43%）及穩定的居所（28%）。

參考積金局網站提供的建議，市民應按人生階段策劃退休，18至30歲屬青年期，一般都會想趁年輕和家庭負擔較小時，花費於自己喜歡的事情（例如旅行、追求潮流商品），以及進修增值等，他們大多認為退休是很遙遠的事，毋須急於考慮和做準備。

31至49歲宜投放更多資金投資

不過，年輕人應該善用時間及複息效應的優勢，由於年輕人距離退休仍有一段時間，退休儲蓄的投資期可以長達40年，他們應該考慮趁負擔較小時，盡早開始儲蓄並做適當的投資，即使金額不大，但透過複息效應滾存增值，效果會愈顯著。

至於31至49歲屬壯年期，打工仔在壯年期會經歷不同的人生階段，包括購置自住物業、結婚、生兒育女等，因此家庭責任和支出會相應增加。不過，與此同時，由於投身職場已有一段時間，入息會隨年資及職位晉升而增加，所以如果打工仔在此階段可以小心控制開支，應該有能力投放更多資金作退休投資。

積金局表示，在不同的人生階段，投資目標和承受風險能力可能會有所改變，所以打工仔應該定期檢討其退休投資組合，例如每半年或一年檢討一次，以確保它能配合自己的投資目標、承受風險能力，以及任何狀况之改變。當年紀漸長時，可以因應年齡逐步減持風險較高的資產（例如股票），並相應增持風險較低的資產（例如債券），以減低投資風險，保障長線回報。

50至64歲可將部分資金敲低風險產品

到50至64歲，屬中年期，打工仔在中年期正經歷職業生涯的黃金期，收入及職位好可能到達人生的高峰。另外，一些人生責任，例如償還樓宇按揭、供養父母和子女等，都已有較具體的預算，甚至已經完成。不過，由於年紀漸長，醫療支出有機會增加。隨着愈來愈接近退休年齡，中年期人士的投資期亦相應縮短，風險承受能力會逐步下降，這個時候可以考慮把部分退休投資轉到風險較低的投資產品（例如債券），以確保其退休投資組合能夠持盈保泰。

65歲及以後屬退休期，由於沒有工作時的固定收入，日常開支須靠積蓄及不固定的收入（例如投資利息或回報、租金收入、子女給予的零用錢等）支付。

如果遇上市場波動或個人支出（例如醫療支出）忽然增加，便有機會入不敷支。隨着香港人的平均預期壽命愈來愈長，退休生活隨時超過20年，再加上通脹令貨幣貶值，長遠而言，其購買力便會被削弱，故退休後仍然要維持適當投資。積金局還提醒，除了經濟上的考慮，退休策劃亦需要顧及退休人士退休後的生活及心理質素，可以考慮擴闊社交圈子、作適量運動、保持心境開朗及發展個人興趣等。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 退休綢繆]