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恒指升126點 北水淨流入飈5倍

標籤：經濟

【明報專訊】內地經濟數據漸見起色，11月財新中國及上周六公布的官方製造業PMI同勝市場預期，帶動港股12月開局向好，曾升近270點，惟反彈升勢動力不足，收報19,550點，升幅減半至126點。北水淨流入急增5倍至近197億元，資金主力掃盈富基金（2800）

北水197億 主力掃盈富

恒指高開18點，開市後一度倒跌36點，低見19,387。內地經濟數據公布後，大市掉頭回升，最多升266點，高見19,690，收市升126點；國指升0.9%；科指升1.2%。

大市成交較上日增加9%至1460億元。北水淨流入近197億元，北水主力買兩隻ETF盈富基金及恒生中國企業（2828），分別錄淨流入139億元及27.5億元，盈富全日成交居首達220億元，收市升0.7%。北水淨賣出最多的是美團（3690），淨沽9.5億元。

重磅科網股個別發展，阿里（9988）、騰訊（0700）靠穩；京東（9618）、小米（1810）升逾2%，美團業績勝預期，惟遭大摩高盛下調目標價，曾跌半成，收市跌不足1%。

比亞迪電子飈11% 成最佳藍籌

手機設備股跑出，比亞迪電子（0285）急升11%，為表現最好藍籌。內需股普遍做好，其中農夫山泉（9633） 升逾8%。汽車股普遍受捧，吉利（0175）升4%；北京汽車（1958）升8%。

11月澳門博彩收入勝預期，中央明年起放寬內地居民赴澳，濠賭股表現活躍，金沙中國（1928）升逾2%；銀娛（0027）升1.6%；新濠國際發展（0200）及澳博（0880）升逾4%。新世界發展（0017）復牌，全日升2.8%；名創優品（9896）績後股價應聲炒上，升18%。