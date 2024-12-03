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大摩：中央或定明年GDP增長目標4.5%至5%

【明報專訊】中央經濟工作會議預計將於本月中旬召開。摩根士丹利最新報告預測，中央可能將設定明年國內生產總值（GDP）增長目標為4.5%至5%之間、又預料財政赤字目標將介乎3.5%至4%，並推出以投資為主的2萬億元（人民幣，下同）擴張性財政措施，對消費的支持力度有限，令名義GDP增速或低於市場預期。

報告指出，中央經濟工作會議可能設定較樂觀的GDP增長目標，以引導預期並提振信心。就財政目標而言，大摩料官方赤字率將提高到3.5%至4%、2萬億元的特別長期國債，以及地方政府專項債券額度擴大約5000億元。房地產方面，中央經濟工作會議可能會延續9月政治局會議定下的基調，但如何激勵地方政府消化房地產庫存可能仍不明確（vague）。

報告又指中央可能會延續並擴大現有的消費品「以舊換新」計劃，並將涵蓋壽命更短的商品，例如手機，甚至是非耐用品、服務。該行預計，明年將實施第二輪「以舊換新」計劃，其規模在3000億至5000億元之間。不過，大摩預計明後兩年的平均物價指數將保持低迷，分別是負0.9%及負1%，而名義GDP增長平均僅為3%。這主要由於工資增長放緩，加上關稅可能進一步削弱工業產能利用率，以致通縮壓力持續。雖然中央投資一些關鍵新興行業有助提升生產力，但過度依賴投資可能導致資本錯配和債務問題。因此，該行認為中國需要同時推行需求刺激和結構性改革。

花旗料明確維持GDP增長目標5%

另外，花旗發表報告表示，中央經濟工作會議將會明確維持約5%的GDP增長目標。該行認為，一旦外部逆風開始顯現，國內政策支持將變得至關重要，相信貨幣和財政政策將保持支持性（supportive），並重點關注促進消費。