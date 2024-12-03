moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

看淡即時配送業務增速 大摩高盛降美團目標價

【明報專訊】美團（3690）上季業績勝市場預期，不過績後遭摩根士丹利及高盛下調目標價，預期第四季的即時配送業務增速放緩，但仍看好集團未來增長表現。美團昨日收市報167.4元，跌0.77%。

其中，摩根士丹利表示，美團第三季外賣的單位經濟效益勝預期，不過第四季需求量就遜預期，集團預計今季即時配送訂單量按年將錄得低雙位數增長，第三季為中雙位數增長，當中外賣訂單因頻率降低而跌至約10%增長，美團閃購亦受到去年流感藥物配送高基數而受壓。

大摩降目標價至200元

該行重申美團「增持」評級，目標價由215元下調至200元，將2025年至2026年的經調整純利預測下調約3%，反映中東地區業務虧損擴大，將抵消核心本地商務的經營利潤1%至2%。大摩又指美團現價計的2025年預測市盈率約為18.5倍，經調整估值具吸引力，料2024至2026年的營業利潤年複合增長率為30%，是內地互聯網行業增長最快的公司之一，可趁第四季指引疲軟時，逢低買入美團。

摩通則將美團目標價由140元上調至200元，維持「增持」評級，除了因為美團是該行覆蓋的內地互聯網行業表現最佳的公司之一，集團變現能力不斷提升，以及到店及酒店業務收入韌性改善。該行又指，雖然消費環境低迷，美團獲利能力仍強勁，料明年調整後每股收益按年增長33%，是其覆蓋範圍內最快的增長公司之一，應享有最高的估值溢價。

摩通預計，由於第四季天氣較暖，加上美團閃購基數較高，美團今季即時配送收入按年增速將略低於第3季，但利潤能力將錄得明顯改善。該行又指，美團新業務虧損有望進一步改善，不過近日進軍沙特阿拉伯，將為2024年第4季及明年帶來更大虧損，有機會限制新業務整體減虧空間。