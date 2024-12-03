moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

毛戈平招股 每手3010元入場

【明報專訊】內地美妝集團毛戈平（1318）昨日（2日）起招股，計劃發行7058.8萬股H股，一成於香港作公開發售，招股價介乎26.3至29.8元，集資最多21.05億元，每手100股一手入場費3010.1元。毛戈平料於12月10日掛牌上市，中金公司為獨家保薦人。

毛戈平旗下設有兩個美妝品牌MAOGEPING和至愛終生，今年首6個月收入為19.7億元（人民幣，下同），按年升41%，淨利潤亦按年升41%至4.9億元。集團收入主要來源為MAOGEPING的產品銷售，截至6月底佔產品銷售總收入99.3%，至愛終生就佔0.7%。就在今年上半年，公司向股東兩度派息，合共約10億元。毛戈平是次上市共引入6名基石投資者，認購金額共1億美元，包括CPE Investment、私募基金LVC等。以招股中間價計，6名基投已認購今次發售股份39%。

綜合9家券商數據，毛戈平首日招股孖展額已錄得42.38億港元，當中輝立及富途分別借出20億港元及14.31億港元，集團公開集資額為2.1億港元，即首日已超購19.15倍。

越疆科技或成第3隻「18C」新股

此外，內地協作式機械人開發商越疆科技通過上市聆訊，該股以「18C」特專科技申請上市，如最終成功上市，將是繼晶泰科技（2228）、黑芝麻智能（2533）後第三隻18C新股。另由藝人郭晉安作代言人並任非執董的保健品、美容及護膚品供應商草姬集團，昨上載通過上市聆訊的初步招股文件，委任農銀國際出任獨家整體協調人。

明報記者