毛戈平招股 每手3010元入場

毛戈平旗下設有兩個美妝品牌MAOGEPING和至愛終生，今年首6個月收入為19.7億元（人民幣，下同），按年升41%，淨利潤亦按年升41%至4.9億元。集團收入主要來源為MAOGEPING的產品銷售，截至6月底佔產品銷售總收入99.3%，至愛終生就佔0.7%。就在今年上半年，公司向股東兩度派息，合共約10億元。毛戈平是次上市共引入6名基石投資者，認購金額共1億美元，包括CPE Investment、私募基金LVC等。以招股中間價計，6名基投已認購今次發售股份39%。

綜合9家券商數據，毛戈平首日招股孖展額已錄得42.38億港元，當中輝立及富途分別借出20億港元及14.31億港元，集團公開集資額為2.1億港元，即首日已超購19.15倍。

越疆科技或成第3隻「18C」新股

此外，內地協作式機械人開發商越疆科技通過上市聆訊，該股以「18C」特專科技申請上市，如最終成功上市，將是繼晶泰科技（2228）、黑芝麻智能（2533）後第三隻18C新股。另由藝人郭晉安作代言人並任非執董的保健品、美容及護膚品供應商草姬集團，昨上載通過上市聆訊的初步招股文件，委任農銀國際出任獨家整體協調人。

明報記者