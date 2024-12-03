moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

放寬珠海橫琴居民赴澳門 大行料助濠賭股抗明年逆風

【明報專訊】澳門最新的11月份博彩收入數據顯示，月內賭收達184.38億元（澳門元，下同），按年增長14.9%。瑞銀發表報告指出，認為11月賭收超過預期，料開放珠海及橫琴自由行等新措施，有助濠賭股抗禦明年宏觀上的逆風。摩根大通則指出，在國家主席習近平在12月澳門慶賀回歸時訪澳時，料12月賭收介乎185億至190億元。美銀進一步稱，金沙等已經部署細房併大房，或觸發澳門酒店房短缺，業界正待新特首岑浩輝發出清晰的指示及建議，業界持觀望態度。

上月賭收勝預期 六大博彩股做好

澳門11月份賭收數據好過預期，六大博彩股昨日全面做好，升幅最多為澳門博彩（0880），全日升4.38%。瑞銀的報告指出，11月份澳門日均賭收達6.15億元，按月跌8%，但是好過預期的6.04億元。他們從營運商方面了解到，在11月尾金沙中國（1928）及銀河娛樂（0027）舉辦多項活動帶動，令到業界普遍受惠。隨着當地提供更多高質素酒店房間、擴大自由行城市數目，以及放寬琴澳兩地旅客一簽多行，料有助抵禦明年宏觀上更多逆風。

摩根大通則稱，隨着澳門賀回歸，習近平訪澳，料12月份澳門賭收會按月增長1%至3%，達到185億至190億元，並足以推動賭收按季增長4%至5%，創過去20季度最高水平。

美銀報告指出，上周與博企會面過，了解到業界對明年賭收能否達到2400億元水平持不同看法，尤其在面對貿易摩擦時。其認為，若新政府在博彩行業有更清晰的政策方向，會令業界有更好表現。他們亦得知，金沙及美高梅（2282）正將房間併成更大套房，藉此滿足高端客人的需求，但這會令當地房間供應減少。