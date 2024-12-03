moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

社聯推動軟餐 大家樂鏞記響應

【明報專訊】近年來本港大型快餐集團相繼推出適合咀嚼及吞嚥障礙人士的軟餐，令市民愈來愈容易在社區中接觸到由社聯推動的「照護食」。大家樂（0341）上月推出全新品牌「食得樂」輕嚥餐膳，製作技術符合「國際吞嚥障礙飲食標準」及由社聯推動制定的本港首份《照護食標準指引》。社聯行政總裁蔡海偉表示，樂見照護食理念受商業機構接納，與社聯及其他社會服務機構攜手，共同惠及社區有需要人士。

明報記者 邱潤青

大家樂首席執行官梁可婷指出，到2046年，本港將有逾三成居民為65歲或以上長者，社會對特殊餐食的需求量或將持續提升。冀輕嚥料理可便利照顧者，並幫助長者及有需要人士有尊嚴進食。

食得樂總經理林志偉介紹，食得樂推出的「京都骨」及「豉油雞髀」兩款餐膳分別提供IDDSI等級4（塑型糊餐）及IDDSI等級6（碎餐）供消費者選擇，照顧不同的咀嚼及吞嚥需求。林續指出，製作輕嚥料理的時間成本為普通餐食雙倍以上。大家樂採用高壓高溫蒸煮技術分解真實食材纖維，製作糊餐時會以專利配方凝固粉塑形，還原食材本身面貌。而軟質及一口量碎餐則為尺寸不大於1.5厘米的小塊食物，除照護食用家外，亦適合需食用軟熟易消化餐食人士。

提供統一本地化製作標準

大家樂輕嚥料理所依照的《照護食標準指引》，由社聯去年同中大食品研究中心及港大吞嚥研究所合作制定。蔡海偉稱，早在2017年，社聯已經開始聯同各類社會服務團體及社企推動照護食。過去兩年，更見到食肆及大型餐飲集團對研發照護食有興趣。蔡海偉表示，隨大衆對特殊餐食的需求愈來愈迫切，社聯通過跨界別合作，為社會各界提供了一套統一、清晰及本地化的照護食製作標準。

蔡海偉介紹，本港的照護食標準指引以國際吞嚥障礙飲食標準（IDDSI）為基礎，由大學實驗室測試食物的軟硬度及粘稠度得出科學的研究數據，並配合本地適用的詞彙描述。指引將食物及飲品的狀態劃分為9個等級，最高的7級為食物原狀，最低的0級則為稀薄如水的飲品。又附加本港62則菜式的烹調示範及測試應用，用家可依照所需等級及食材種類採取不同烹飪方式，調節食物質地。根據指引，個人照顧者或院舍人員可以用餐叉、餐匙及針筒測試食物和飲品的形態，食品生產商則可使用特定測試儀器取得科學化數據，以更精準地生產照護食食品和飲品。

10食肆參與照護食種子餐廳計劃

社聯又於今年推動「照護食種子餐廳計劃」，聯合餐飲業在社區推動吞嚥友善餐廳。蔡海偉冀種子餐廳可發揮帶動效應，令不同地區餐廳了解各類人士對餐膳的需求，參與研發及提供照護食。該計劃共會有10間食肆參與，分4個階段，每階段歷時約6個月，第一階段已邀請4間本港居民熟悉的不同類型食肆（見表）。

其中老字號鏞記酒家會在今年12月起推出8款軟餐菜式，包括鏞記招牌「炭燒燒鵝髀」，軟餐鵝髀會在保留燒鵝肉味同時，兼具啫喱口感。蔡海偉稱，社聯會為參與計劃的食肆提供培訓及顧問服務，並提供資金及幫助聯繫社區。如協助舉辦社區試食會，助餐廳將食物推介給有需要街坊，並根據街坊意見作出改善，真正「落區」推廣照護食。

香港照護食市場雖然起步較晚，但卻更加「貼地」。蔡海偉稱，社聯曾組建考察團前往日本東京及札幌等地「取經」，發現日本照護食的研發及生產技術均非常先進。不過，日本照護食主要供應安老院舍與醫院，餐廳堂食選擇反而較少。相較於日本，目前本港社區中有幾十間食肆可購買照護食，在堂食餐廳數量及堂食選擇多樣性方面，堪稱全球最超前的地區之一。