人幣中間價7.1996 見15月新低 在岸價跌近7.3關 離岸價曾失守7.31水平

明報記者 蕭嘉聰、邱潤青

人民銀行行長潘功勝周一出席活動時表示，今年以來人行堅持支持式貨幣政策立場，數次實施貨幣政策調整，特別是9月下旬以來推出一籃子金融政策，全力推動實現全年經濟發展預期目標。他重申，明年將繼續支持式貨幣政策立場及取向，綜合運用多種貨幣政策工具，加大逆周期調控力度，保持流動性合理充裕，降低企業和居民綜合融資成本。貨幣政策寬鬆預期，加上美國加徵關稅陰影揮之不去，拖累人民幣走弱。

大摩料財赤率明年擴大至3.7%

摩根士丹利預期，內地將推出的第二輪支持經濟政策仍然溫和及以供給方面為主，第一輪政策寬鬆緩解通縮後，預計第二輪增量政策下，廣義財政赤字將擴大1.4個百點。官方赤字和超長期特別國債均有望明顯擴張，當中赤字率將從今年的3%預期擴大到明年的3.7%；特別國債料由今年的1萬億人民幣上升到明年的2萬億元人民幣。不過，只有約三分之一投向消費和房地產去庫存，其他仍將支持基建和製造業投資。該行預期，貨幣政策將保持適度寬鬆以配合財政政策，預料內地政策利率到明年首季將由1.5厘降至1.1厘，人行亦將引導人民幣溫和貶值，以部分應對關稅影響。

許長泰：「偷步貶值」 美或認為蓄意操控

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰認為，人民幣未來可能會有一定的貶值空間，但不會像上一輪中美貿易戰時出現大幅貶值。許長泰強調，現時海外投資者對中國市場的興趣減弱，資金流入大幅減少。此外，人民幣兌美元匯率已較特朗普上屆貿易戰期間有明顯跌幅。若進一步貶值，可能會加劇資金外流，影響國內金融市場穩定。許長泰續稱，若人民幣在美國加徵關稅之前「偷步貶值」，或將被美國政府認為存在蓄意操控。

華僑銀行外匯分析師Christopher Wong預期，內地或進一步降息的預期以及經濟復蘇不平衡下，離岸人民幣持續受壓，人行或繼續通過每日定價抑制人民幣過度走弱，不過或需動用離岸資金緊縮，以確保更有效的抑制。他又稱，人民幣或偏向進一步走弱，離岸人民幣兌美元支持位在 7.32、7.345水平。