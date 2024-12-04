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彭博：中央經濟工作會議下周舉行

【明報專訊】彭博社引述消息報道，內地將於下周三舉行為期兩天的中央經濟工作會議。同時，官媒《證券時報》引述經濟學家和市場機構表示，中國明年的經濟增長目標預計仍維持在約5%。

官媒：明年經濟增長目標維持5%

彭博社引述知情人士稱，中國領導人將於下周三開始舉行一年一度的中央經濟工作會議，討論明年的經濟增長目標及相關刺激政策。會議預計持續兩天，國家主席習近平及金融監管部門高層等領導人通常會出席。投資者正密切關注此次會議，特別是貨幣、財政和產業政策的部署。國務院新聞辦公室對彭博社的置評請求尚未回應。

報道表示，按照慣例，中央經濟工作會議通常在中央政治局月度會議之後召開。12月份的中央政治局會議將專門討論經濟問題，而11月並未發布會議公告，這可能表明上月未舉行政治局會議，而是將重點放在未來10天內的兩次重要會議。

另一方面，官媒《證券時報》在召開中央經濟工作會議前發文，試圖穩定市場預期。報道表示，展望2025年，經濟學家和市場機構普遍預計，明年的經濟增長目標將維持在大約5%，與中長期目標相銜接，促進穩就業並傳遞正面信號。

對於國內有效需求不足的問題，報道引述中國國際經濟交流中心副理事長王一鳴指出，若明年GDP增速目標定為5%左右，需適度提高赤字率。同時，應加大支持式貨幣政策力度，促進物價溫和回升，並通過利率等價格調控工具降低債務成本。在條件允許的情况下，可進一步下調利率及存款準備金率。摩根士丹利日前發表報告，預測在中央經濟工作會議上可能將設定明年國內生產總值（GDP）增長目標為4.5%至5%之間，又預料財政赤字率目標將介乎3.5%至4%，並推出以投資為主的2萬億元人民幣擴張式財政措施。