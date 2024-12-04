金管局明年推「智安存」防詐騙 助保護部分存款 冀明年底前全面落實

明報記者 陳偉燊

阮國恒指出，「智安存」旨在讓「容易受害」的一群（例如老人），在家人協助下自行設定受保護金額，並在有需要時可自行到銀行分行解除限制或調整受保護金額。銀行則要在3天內執行客戶指示，以及向客戶發出通知。新措施會在儲蓄、支票、定期存款及外幣戶口適用。至於個別客戶的銀行理財戶口中的不同帳戶，會否一次過全部設定「智安存」，還是要逐個帳戶去處理，則由各銀行去決定。

銀行3天內執行客戶更改指示

他期望20家零售銀行及8家虛擬銀行在9個月落實「智安存」，最遲不超過12個月即明年底前全面落實。他料首階段會有數家銀行向特定存戶群推出「智安存」。他強調，「智安存」未致確保存戶萬無一失，卻最少在被騙款時不致一無所有。

另透過進一步安排，阮國恒稱，可讓銀行存戶在開新戶口時不用選擇即時開設網上銀行，而是轉到分行開設網銀。他期望，這能夠令受害人遇到騙徒要求經網銀轉帳時，不會因為容易開設網銀戶口及迅速完成轉帳而招損失。有關安排料在明年上半年推出。至於在虛銀方面，根據安排，他們將會安排與存戶面見，甚至作額外認證。他們亦因應網銀可登記第三方戶口供轉帳之用，因此亦正考慮將來讓存戶撤銷有關登記，或設定轉帳限額，藉此加強對存戶之保護。

他又說，將於12月8日將「可疑帳號警示」，安排在櫃員機方面推出。至於透過手機應用程式連結確認網上交易方面，阮國恒稱，目前已有30%銀行落實並使用，希望在今年底前銀行界進一步推動，該措施比過往用短訊驗證碼減少了六成問題交易。他更期望將來電訊機構也能夠進一步配合，合作去進一步減少騙案發生。