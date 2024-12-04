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債券通明年起下調服務費60%

【明報專訊】債券通公司將進一步加大降費力度，宣布擬於2025年1月1日起下調服務費費率，將交易標的剩餘期限小於或等於一年，由票面總額0.0015%下調為0.0006%；交易標的剩餘期限大於一年，由票面總額0.0030%下調為0.0012%。此次降費幅度達60%，為債券通運行7年來債券通公司服務費最大降幅，也是第四次降費。

7年來最大降幅

債券通公司指此舉顯示公司積極響應投資者關切，助力債券通機制向好發展，致力於長期為市場提供切實服務的決心。今次降費是為了進一步降低債券通境外投資者交易成本，有效提升市場參與機構獲得感，促進債券通投資交易，不斷提高市場服務水平。

截至2024年10月底，債券通投資者800多家，覆蓋近40個司法管轄區，類型包括了資產管理公司、主權財富基金、銀行、證券公司、養老基金、保險公司、對冲基金、慈善基金等機構。2024年1至10月，債券通交易總量近9萬億元（人民幣，下同），日均交易431億元，創歷史新高，是2017年上線之初的20倍，7年來年均增速62%。

據債券通公司的數據顯示，境外機構持有內地銀行間債券的總值亦已連續兩個月下跌，由2024年8月的4.52萬億元，降至9月份的4.39萬億元，再進一步降至10月份的4.25萬億元。