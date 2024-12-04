ASM：續要求招商局中國基金回購

落實投資經理改「一年一任」

雖然罷免執行董事簡家宜的動議未獲通過，但ASM代表形容，由於他們成功爭取到不再續聘原有投資經理，及能夠落實逐年就續聘投資經理，因此已經完成了九成目標。原因是若繼續由原有投資經理延任，並按過去半年計算，每半年徵收500萬美元費用，收費昂貴。就算如今達到九成目標，他認為這還不足夠，他明言在上周五的股東會後，會繼續與招商局中國基金的管理層接觸，並且提交縮窄股價與資產淨值差距的建議。同時，他們亦會爭取該基金的其他股東支持，繼續向管理層施壓。

至於如何縮窄股價與資產淨值差距，ASM過往多數提出招商局中國基金可減持手上的招商銀行A股（滬：600036）及科大訊飛（深：002230）。

料投資組合會有更多上市公司

但ASM代表最新指出，由於該基金有份參與投資的自動駕駛初創公司小馬智行（美：PONY）上市後，股價已經較原來投資入貨價已增值數倍計，全球聞名的Insta360全景影像攝影機生產商影石創新科技亦正部署上市。因此他預期該基金的投資組合內會有愈來愈多上市公司。他相信，該等投資均可以趁高沽出套現。將來除了向持份者派息之外，其實只需要將套現所得用於回購股份，已經有助股價與資產淨值的差距收窄。