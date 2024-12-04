moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

韓昨晚突戒嚴 韓圜兌美元即挫2％

【明報專訊】韓國總統尹錫悅突然宣布戒嚴，韓圜兌美元昨晚跌超過2%。資金避險，日圓兌每美元昨由150左右，漲至高見148水平；每百日圓兌港元升至5.21算。美國國債價格向上，10年期國債孳息率跌至低見4.165厘。期金昨晚高見每盎司2678美元。

昨晚公布的美國10月JOLTS職位空缺達774.4萬個，較9月增加37.2萬個，空缺高於預期，反映就業市場仍然穩健。美股三大指數早段窄幅上落。

美職位空缺超預期 美股早段窄幅上落

美聯儲將於香港時間12月19日凌晨公布議息結果，3名美聯儲官員周一表明，預計美聯儲明年將繼續下調利率。擁有永久投票權的紐約聯儲銀行行長威廉斯（John Williams）表示，隨着通脹降溫，美聯儲可能需要進一步減息，使利率政策逐步趨於中性。

聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）稱，目前仍傾向支持於12月會議減息，但這決定將取決於最新數據會否出乎意料攀升，「從而改變我對通脹路徑的預測」。今年有投票權的亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）表示，對12月是否需要減息「持開放態度」，但認為未來數月應繼續減息。官員接連放鴿後，芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員押注12月減息0.25厘的概率，升至七成以上。

（綜合報道）

[國際金融]