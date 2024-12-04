韓昨晚突戒嚴 韓圜兌美元即挫2％

昨晚公布的美國10月JOLTS職位空缺達774.4萬個，較9月增加37.2萬個，空缺高於預期，反映就業市場仍然穩健。美股三大指數早段窄幅上落。

美職位空缺超預期 美股早段窄幅上落

美聯儲將於香港時間12月19日凌晨公布議息結果，3名美聯儲官員周一表明，預計美聯儲明年將繼續下調利率。擁有永久投票權的紐約聯儲銀行行長威廉斯（John Williams）表示，隨着通脹降溫，美聯儲可能需要進一步減息，使利率政策逐步趨於中性。

聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）稱，目前仍傾向支持於12月會議減息，但這決定將取決於最新數據會否出乎意料攀升，「從而改變我對通脹路徑的預測」。今年有投票權的亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）表示，對12月是否需要減息「持開放態度」，但認為未來數月應繼續減息。官員接連放鴿後，芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員押注12月減息0.25厘的概率，升至七成以上。

（綜合報道）

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