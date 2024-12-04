姜靜：加息預期支撐日圓

隨着工資增長推動服務價格上漲，工資和物價將進入上漲循環，日央行內部估算，如通脹率為2%，基準利率可穩定在1%至2.5%。事實上，日本通脹過去一段時間持續高於央行目標2%水平，10月日本CPI和剔除新鮮食品和能源價格的CPI均按年上升2.3%；東京11月CPI按年升幅加快至2.6%，剔除新鮮食品和能源價格的CPI按年升幅亦擴大至1.9%。另一方面，10月日本服務業PPI按年升幅加快至2.9%，顯示勞動成本正在推高服務通脹，進一步為日央行加息帶來依據。

植田和男指出，有必要仔細監測美國前景不確定性及金融市場等外部風險，但央行不會等到外部風險完全消退才再加息。筆者所在的研究團隊預期，日央行將在12月會議上再度加息，加幅大約在15個基點左右，並將在2025年繼續推進貨幣政策正常化。事實上，日本兩年期國債收益率本周攀上2008年來的新高，亦是反映持續加息的預期。美聯儲和日央行貨幣政策分歧的收窄，將支持日元逐漸走强，但若美聯儲或日央行放緩貨幣政策的步伐，美元兌日圓的下行路徑可能會較顛簸，甚至可能間歇反彈。

華僑銀行香港經濟師

[姜靜 外匯動靜]