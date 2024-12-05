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韓戒嚴風波影響微 港股微跌3點

標籤：經濟

【明報專訊】韓國44年來首實施戒嚴，但於6小時內解除，昨除韓國股市及韓圜略受壓外，亞洲股市未受太大影響，其中港股因觀望下周中央經濟工作會議對明年政策定調，全日反覆偏軟，高低波幅約200點，收市微跌3點，報19,742點，終止連升3日走勢，成交增至逾1311億元，資金繼續流入中特估概念股，北水連續淨流入14個交易日後昨「斷纜」，轉為淨沽出103億元。

北水連續14日淨流入「斷纜」

昨亞洲股市個別發展，韓國股市低開近2%後跌幅曾擴至2.3%，收市跌1.44%，日台股做好（見圖）；韓圜曾低見1444.81兌每美元，下挫2.9%至逾兩年低位，但有傳韓國外匯管理局疑似入市干預，韓圜及後回穩。

港股恒指輕微低開後早段曾跌130點，其後低位反彈，一度升穿19,800點，最終收報19,742點，跌3點或0.02%，國指升12點或0.2%，收報7085點，科指跌13點或0.3%，收報4404點。中央經濟工作會議舉行在即，中特估概念股有追捧，中國神華（1088）升4.1%，中石油（0857）升3.1%，為表現最好兩大藍籌，中海油（0883）、中石化（0386）亦升逾2%；科技股普跌，京東（9618）跌近2%，騰訊（0700）、阿里（9988）、美團（3690）偏軟。

獨立股評人熊麗萍表示，市場觀望下周中央經濟工作會議，好友、淡友都不敢造次，免被夾倉，市場轉為追逐可能受惠板塊，短期19,000點支持力大。凱基投資策略部主管溫傑預計，明年恒指有望升至23,200點，若年末恒指收報19,700點，潛在升幅約為17.8%。他指樂觀而言，特朗普宣稱提高中國貨品關稅至60%或談判手段，最終關稅率及覆蓋範圍仍屬未知；加之財政部指仍有刺激經濟政策尚未出台，因此對後市不會持太悲觀態度。

另富時羅素公布第四季富時中國系列等指數檢討結果，其中富時中國50指數將納入招商證券（6099），兗礦能源（1171）被剔除；富時中國A50指數納入北方華創（深：002371），剔除華能水電（滬：600025），上述變動將於12月20日收市後生效。