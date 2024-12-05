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渣打冀未來5年新增資金流入2000億美元

【明報專訊】渣打（2888）財富管理及零售銀行業務行政總裁徐仲薇與業務管理層，在早前舉行的投資者會議公布首3季新增資金淨流入等目標的達標情况（見圖），並公布2025年至2029年新業務目標，包括期內新增資金淨流入達2000億美元，財富方案業務收入年均增長率達雙位數字，富裕客層佔財富管理及零售銀行業務收入，由現時的68%增至75%，未來5年將在財富管理業務投資15億美元。

將聚焦內地印度富裕客

徐仲薇表示，渣打在富裕客層業務有三大競爭優勢，包括擁有國際網絡吸納國際客戶，包括跨市場的私人客戶。憑藉在香港、新加坡、阿聯酋和澤西島四大財富管理樞紐，有能力把握快速吸納大量國際客戶的機遇，該行在2021年至今年第三季，國際客戶的資產管理總值（AUM）年均以12%增長，為本地客戶AUM增速的兩倍，今年首3季國際客戶佔新增資金淨流入約六成，佔富裕客群收入的40%。管理層指出，他們認為來自中國內地和印度的國際客戶有業務機會，並會向國際客戶業務作出大量投資。

徐仲薇又指出，相對於私人銀行，渣打有廣泛的客群覆蓋範圍，AUM多於10萬美元的優先理財客戶，以及AUM多於100萬美元的優先私人理財客戶，貢獻業務的新增資金淨流入和收入約七成，另外透過捕捉客戶升級帳戶等級的需求，有助推動新增資金淨流入。另外，她指渣打開放架構的創新財富管理產品，既有內部開發的產品和與外部伙伴合作推出的獨家產品，透過開放平台使銀行家能夠為客戶提供中肯建議，提升選擇產品的靈活度。