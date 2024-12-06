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憧憬美放寬監管 比特幣衝破10萬美元

【明報專訊】美國總統當選人特朗普昨日宣布，提名支持虛擬貨幣的Paul Atkins擔任證券交易委員會（SEC）主席，接替計劃在明年1月20日卸任的現任SEC主席Gary Gensler。消息被視為放寬相關監管的信號，比特幣價格上揚，更突破10萬美元創歷史新高。

支持虛擬貨幣Atkins掌SEC

根據Coindesk數據，比特幣昨最高見103,713美元，昨晚上8時報102,627美元；以太幣最高見3945美元，晚上8時報3940美元。特朗普於旗下社交平台Truth Social發聲明表示，Paul Atkins是一名公認的常識法規領導者，他相信穩健、創新的資本市場能滿足投資者的需求，以及認識到虛擬資產和其他創新對美國變得「前所未有地偉大」至關重要。

Paul Atkins早於2002年至2008年曾擔任SEC委員，近年持續公開支持虛擬資產行業，包括自2017 年以來一直擔任行業組織代幣聯盟（Token Alliance）的聯合主席。

消息同樣帶動本港虛幣現貨及期貨ETF表現（見表），當中華夏比特幣ETF（3042）截至昨日AUM升至22.59億元，價格升6.76%至12.8元，成交額2.46億元；比特幣期貨ETF FA南方比特幣（3066）昨亦升6.7%至37.2元。

本地平台HashKey資產破10億美元

此外，本地持牌虛幣交易平台HashKey Exchange宣布，資產規模已突破10億美元。今年11月以來平台資產規模已持續攀升，過去15日新增資產規模更超過23億港元，累計交易量更突破5600億港元大關。平台昨亦公布人事變動，指HashKey Group首席運營官兼HashKey Exchange首席執行官翁曉奇因個人家庭原因，數月前正式向公司提出離職申請。公司與翁曉奇充分溝通後，已制定過渡方案和人員安排計劃，他將繼續履職至今年底，協助完成所有交接工作。公司又表示，已提前知會了證監會關於翁曉奇的離職申請，並完成交易所相關人員變動。

OSL加快PayFi生態圈發展

另一持牌平台OSL母公司OSL集團（0863）昨日亦宣布戰略性計劃，將與行業伙伴合作投資最高達3000萬美元，加快PayFi（Payment Finance）生態圈全球發展，將重點支持與虛擬貨幣和穩定幣相關的支付產品及服務項目。