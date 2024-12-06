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恒指挫182點連跌兩日 成交縮減至不足1100億

標籤：經濟

【明報專訊】港股缺乏方向，市場觀望下周是否落實召開中央經濟工作會議，恒指昨跌182點，收報19,560點，連跌兩天兼失守20天線，成交進一步減至不足1100億元。摩根士丹利發表報告稱，外資對中資股的投資動向在11月出現逆轉，海外資金合計流出75億美元，結束為期兩個月的短暫淨流入，反映全球投資者態度持續謹慎。

大摩：被動基金11月轉流出

大摩報告顯示，10月曾流入119億美元的被動型基金在11月轉變為流出46億美元，主動型基金亦加速撤資步伐，共流出29億美元。與此同時，投資者對中資和港股的悲觀情緒加劇，沽空金額增加17億美元，集中沽空非必須消費和服務行業。

大市方面，隔晚美股三大指數齊創歷史新高，但人民幣回軟，恒指低開163點後反覆跌逾200點，午後波幅進一步收窄，收市跌182點或0.92%，收報19,560點，國指跌70點或1%，收報7014點，科指跌33點或0.8%，收報4370點，成交1093.59億元，為一周以來最低。周三北水淨沽逾百億元後昨轉淨流入，全日淨入37.16億元，資金主力買具中特估概念的中海油（0883）及中移動（0941），分別錄3.1及2.7億元淨入，騰訊（0700）、小米（1810）則分別被淨沽4.8及4.1億元。

科技股個別發展，六連跌的美團（3690）再跌逾3%，是跌幅最大藍籌，阿里巴巴（9988）跌2.4%，騰訊靠穩，比亞迪電子（0285）據報負責組裝三成的iPad，升逾半成，成升幅最大藍籌；比特幣升穿10萬美元關口，多隻比特幣現貨交易所買賣基金（ETF）升5%至6%，概念股博雅互動（0434）大升逾22%。