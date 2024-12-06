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毛戈平錄1738億孖展 今年最多

標籤：經濟

【明報專訊】內地高端美妝集團毛戈平（1318）昨日截止招股，認購反應熱烈。市場數據顯示，公開發售部分獲超過826倍超額認購，涉及孖展認購金額約1738億元，暫為今年孖展認購資金最多新股。

毛戈平是次全球發售7058.8萬股H股，每股發售價介乎26.3元至29.8元，集資最多21.05億，預料12月10日掛牌。綜合多家券商的孖展數據，合共錄得1738.14億元孖展額，即超購826.27倍。當中以富途證券接獲超905億元孖展額為最多，創富途新股認購額歷史最高紀錄。以超購倍數計，毛戈平暫膺今年新股超購第三名。最新再有消息指出，集團計劃以上限價即29.8元定價。

內地數字化零售平台多點數智（2586）和內地氫能科技企業重塑能源（2570）雙雙於今天首掛，昨暗盤收市齊潛水，多點數智昨於輝立暗盤最高見30.25元，較定價僅高0.13%。收報21.95元，大跌27.34%，成交316萬元。不計手續費，每手100股帳面蝕830元；至於富途暗盤收報22元，較定價低27.18%。重塑能源在三大暗盤場均跌逾7%，於富途暗盤跌幅最大，昨收報135.2元，跌8.03%。不計手續費，每手20股帳面蝕236元。

多點數智重塑能源暗盤潛水

另外，路透旗下IFR報道稱，本周三（4日）通過聯交所上市聆訊的連鎖徽菜餐廳小菜園已啓動上市前預路演，目標集資1億美元（約7.8億港元）。

明報記者