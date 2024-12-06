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匯控完成架構重組 明年1月生效

【明報專訊】匯控（0005）10月公布架構重組為四大業務，昨日該行宣布完成組織架構，並公布各大業務所有高層管理人員團隊，相關變動將於明年1月1日生效，並在2月公布全年業績作進一步更新。集團行政總裁艾橋智稱，新架構有助更好地專注於擁有競爭優勢和最大發展機會的業務，為客戶提供一流的產品和卓越的服務。

匯控早前已公布四大業務主管人員，「東部市場」將稱為「亞洲及中東」，由現任亞太區聯席行政總裁廖宜建和羅哲銘（Surendra Rosha）監督。現任匯豐香港行政總裁林慧虹，與恒生（0011）行政總裁施穎茵將繼續現職，恒生各業務主管將會向施穎茵匯報。匯控公布新任中東業務行政總裁人選，而印度、新加坡、中國內地和阿聯酋行政總裁保持不變。另外，英國匯豐旗下各業務主管保持不變。

匯控將全球私人銀行、資產管理和保險業務整合為國際財富管理及卓越理財業務。匯控將增設首席商務總監，職位將設於香港，將負責財富管理及卓越理財業務定位、客戶體驗、實體和數碼分銷、ESG和數據分析工作，將開始職位招募流程。全球支付解決方案、全球貿易解決方案、市場和證券服務、投資銀行，以及歐美主要地區業務，則整合為企業及機構理財業務。

匯控將有部分高層在架構重組後離職或退休，包括現任環球私人銀行及財富管理行政總裁Annabel Spring、財富管理及私人銀行美洲主管Juan Parma等。艾橋智表示，變革行動雖然迅速，但已經過深思熟慮並且公平的程序，謹向離任員工致謝。