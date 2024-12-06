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富達：中國股票處低配 觀望刺激政策 貝萊德：明年可續超配美股 企業盈利強勁

【明報專訊】內地9月底推出多項刺激經濟措施，曾帶動中國股票急速上升，恒指一度升穿兩萬三，惟升勢未能持續，至現時回吐15.32%。富達國際全球多元資產投資管理主管Matthew Quaife認為，中國股票已經過被資產配置者沽售的階段，現處於低配，市場正觀望當局推出刺激措施對經濟、盈利等有甚麼影響。他指內地政策已經轉向，有決心採取行動解決內需受壓問題，認為內地會在年底前推出支持股市等更多刺激政策，看法稍為偏向正面。

明報記者 歐陽偉昉

Matthew Quaife認為，現時內地正尋求相對較緩但更能持續的增長模式，更着重本地消費和高端製造業，製造業特別是新興產業正穩步升級，資本支出和外部需求上升支撐整體增長，惟消費尚未顯著回升，內地明年的宏觀穩定政策，對經濟發展仍是關鍵。該行基金經理Jochen Breuer補充，美國潛在向中國進口貨品加徵關稅影響出口行業，因此在內需有較大投資機會，特別是防守性、與消費相關行業，它們有穩定現金流，提供具吸引力回報。他續稱，內地增長放緩和投資者情緒偏弱，企業渴望提高股東回報，內企透過提高股息及股票回購不斷增加，會為投資者帶來機會。

指內地與消費相關行業回報吸引

內地料在下周召開中央政府工作會議，而美聯儲局本月稍後亦會議息，貝萊德固定收益投資亞太區主管Navin Saigal表示，在重要政策揭曉前，現時在中國以至全球債券投資傾向保持流動性和靈活性（stay liquid and nimble)。近期中國10年期國債孽息率跌穿2厘，他指該行早前曾看好中國10年期國債，惟近期債價上升已減持並鎖定利潤，目前持中性看法。

此外，美股在特朗普當選美國總統後持續向好，三大指數周三再創新高，貝萊德智庫中東及亞太區首席投資策略師龐文博（Ben Powell）表示，展望明年美股整體盈利仍然強勁，不少科技股亦繼續受惠於人工智能普及的大趨勢，故現仍超配美股。

料美從軟着陸轉為通脹回升

Matthew Quaife亦認為，美國政府明年加強財政擴張、聯儲局續減息，加上內地推出新刺激措施，整體環境有利股市上升，預期美國經濟基本情境從「軟着陸」轉為「通脹回升」。相對於美股大型股，他更看好中型股，因它們與美國本地經濟更為相關，明年將有上升空間，而估值較大型股更佳。富達預期美國明年續在寬鬆周期，不過他提醒美國新政府政策，會增加通脹自明年第二季全面上升的機率，一旦聯儲局因此轉向加息週期，美國將再次面臨經濟下行風險。