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內媒：回購增持貸款比率升至九成

【明報專訊】內地9月24日公布一系列支持經濟、股市政策，包括創設股票回購、增持再貸款，引導銀行向上市公司和主要股東提供融資，支持公司回購和增持股票，人民銀行等三大金融機構監管部門已在10月發出相關政策通知。多家內媒昨日引述業內消息指出，最新監管要求發生變化，貸款比率由七成提高至九成，惟新增部分限制，如貸款期限由「原則上不超過3年」，變更為限定最長3年。

貸款人須為持股5%以上股東

《券商中國》引述消息指出，相關貸款的借款人限制為「主要股東」，即必須直接持股5%以上的股東，暫不包括個人及金融機構，早前的定義比較寬鬆，可包括公司控股股東、實際控制人及一致行動人士，公司董事、監事等。另外，借款的上市公司不得為已被實施退市警示的公司，亦不得為金融機構。

貸款利率設定約2厘

金融機構發放貸款的利率，由10月通知時的「原則上不高於2.5厘」，改為設定為約2厘，不得高於2.25厘。另外，監管最新要求銀行須在上市公司發布公告後才能簽訂貸款合同，發布公告前應簽貸款承諾、早前已回購或增持的公司不得通過貸款資金進行置換，以及辦理股票回購增持貸款不得組建外部銀團。

《21世紀經濟報道》則引述業內人士指出，在9月24日前公布回購增持計劃的公司，現時開放使用回購貸款。他指前期監管規則太緊，因此逐步放開，當局降低股票回購的自有資金比例，結合前期的專項低利率政策，可鼓勵上市公司進行股票回購增持。