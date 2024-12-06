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瑞銀：內地與港億萬富豪財富減17%

【明報專訊】瑞銀發表報告指出，內地與香港億萬富豪的財富按年減少16.8%至1.8萬億美元，人數亦由588個下降至501個。亞太地區億萬富豪財富增長平穩，按年增加1.8%至3.8萬億美元，人數則由1019個跌至981個。

港億萬富豪財富人數增

按地區劃分，內地億萬富豪的財富按年減少20%至1.4萬億美元、人數由520個減少至427個；香港億萬富豪的財富則按年增1.4%至3260億美元、人數由68個增加至74個。亞太地區中，財富增長較明顯的是印尼和印度，兩地億萬富豪的財富分別按年增加47.1%及42.1%，至1823億美元及9056億美元；人數也分別上升至28個及185個。

報告又提到，雖然亞太區億萬富豪減少至981個，但數量仍是全球最多，佔世界億萬富豪總人口的37%。在2023年至2024年期間，亞太區的金融服務為財富增長最快的行業，增長21.8%，其次科技增長7.8%。

過去10年全球億萬富豪財富增逾倍

全球而言，2015年至2024年期間，億萬富豪的總財富從6.3萬億美元增加至14萬億美元，增幅達121%。相比之下，MSCI AC世界指數期內只上升73%。另外，全球億萬富豪的數量從1757個增加到2682個。今年計，有1877名白手興家的億萬富豪，而805名則屬跨代傳承。