東亞降港今年GDP增長預測至2.6%

【明報專訊】東亞銀行（0023）下調本港今年全年經濟增長預測至2.6%，較今年中時預測的3.3%，下調0.7個百分點，同時預料明年GDP增長2.5%。東亞銀行首席經濟師蔡永雄指出，受美元偏強等因素影響，目前本港旅遊業復蘇步伐不平均，訪港旅客增速慢於離港旅客增速，再加上資產價格下跌，令到私人消費表現較為疲弱，而今年本港經濟增長主要依靠外貿推動。蔡預料「個人遊」措施放寬，以及長途客機航線恢復等，將緩慢地改善本港旅遊業復蘇不平衡的情况。
美國息口及港樓方面，蔡永雄提到，目前本港投資及消費信心仍較弱，而今年以來本港樓價跌7%至8%，但因美國通脹緩和，美國貨幣政策將由「緊縮」轉至「中性」，東亞料下月美國將減息0.25厘，明年每季減0.25厘，明年底美國聯邦利率區間將降至3.25厘至3.5厘，而受惠於美國減息、再加上港府搶人才等政策所推動，料明年本港樓價有望回升約5%。
他續稱，港元拆息（HIBOR）明年有機會回落至3厘以下，本港最優惠利率（P）於明年初將降至5.25厘。
另外，東亞銀行昨發通告，委任畢明強為東亞銀行副行政總裁，表示畢明強擁有27年銀行業經驗，主要負責管理集團全資附屬公司東亞銀行（中國），昨日起生效；加入東亞銀行之前，畢明強於2018年9月至11月1日間，曾擔任過信銀國際執行董事、行長兼行政總裁。