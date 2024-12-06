moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

線上券商Robinhood明年進軍亞洲 擬星設總部

【明報專訊】美國線上券商Robinhood Markets（美：HOOD）將於明年正式進軍亞洲，並將亞洲總部設在新加坡。受消息刺激，Robinhood昨盤前交易急漲逾9%，高見43.61美元，創逾3年新高。

今年進英市場 提供部分服務

Robinhood Markets執行長Vlad Tenev周三在紐約舉行的公司投資者日上指出，公司計劃很快為亞洲各地的客戶提供服務。公司計劃在新加坡開設亞太辦事處，並在該地區取得經紀牌照。彭博報道，由於新加坡作為全球財富中心，以及其穩定的法治和高效的政府，已成為線上經紀公司的首選市場。

總部位於加州的Robinhood Markets在宣布今次全球擴張計劃前，今年已進入英國市場，為當地客戶提供部分服務。過去一年，Robinhood一直在尋求擴展國際市場，因為這家金融科技巨頭正在尋求本土市場以外的增長，在疫情引發的繁榮之後，本地交易活動已經減弱。

Robinhood Markets進軍亞洲之際，內地老虎證券和富途等競爭對手亦正在國際市場擴張，報道指這可能會加劇線上經紀行業的競爭，而該行業已經面臨不斷上升的成本壓力。

Tenev又表示，公司將擴大與特定活動，例如是體育賽果等掛鈎的合約產品，這些產品將以公司與今年美國總統競選相關的合約為基礎。

（綜合報道）

[國際金融]