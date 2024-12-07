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憧憬觸發母企全購 平安好醫生升13%

【明報專訊】平安好醫生（1833）早前宣布派每股特別股息9.7元，昨日除淨引來市場對大股東中國平安（2318）或選擇以股代息，因而增持觸及強制性全購的憧憬。平安好醫生高開後股價直線向上，最多升24.6%，高見6.68元，收市報6.04元，升12.7%，成交7.69億元。對於平保會選擇以股代息或以現金收取特別股息，平保發言人表示還在研究過程中。

平保：仍在研以股代息或收現金

平安好醫生今年11月公布，變更招股所得款項用途，包括將82.76億元改為「營運資金及一般公司用途」，包括用於特別股息分派等，以實現日常經營對內部資源配置的更大靈活性，避免資金的長期閒置，從而提高資金使用效率。

公司建議從儲備的股份溢價帳中派發特別股息，部分資金來自變更未動用集資所得款項，每股特別息9.7元，12月4日通過股東特別大會，預計特別股息的支票及股票將不遲於明年1月24日寄發，是公司首度派發股息。

平安好醫生早前披露，如果所有股東全部選擇建議的以股代息，股東的持股比例將保持不變，將不會觸發有關強制性全面要約。

增持若不及2% 不會觸發全購

不過，平保間接全資附屬公司安鑫，有機會因選擇以股代息收取特別息，令持股比例增加2%以上，因而觸發強制性全面要約。平保現持有公司4.41億股或39.41%股份，對於集團最終選擇以股代息收取特別息，抑或收取現金仍未知，引來市場炒作。值得注意的是，如果大多數股東選擇以股代息，即使平保選擇「要股不要錢」，只要增持比例不及2%，最終亦不會觸發全購。