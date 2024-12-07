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陳茂波：須守好金融安全 防潛在波動

標籤：陳茂波

【明報專訊】財政司長陳茂波昨日於論壇致辭時表示，在不確定的世界大局中，必須要守好香港的金融安全、防範金融市場可能出現的波動和衝擊，強調「安全是發展的前提，沒有安全，增長和發展會淪為空談」。

倡企業來港建供應鏈中心

陳茂波指出，地緣政治仍然是重要的風險因素，潛在貿易摩擦或會進一步干擾全球供應鏈的穩定及產業鏈佈局，影響全球經濟增長速度。他提到，有不少內地企業把產業鏈和供應鏈佈局於「全球南方」和「一帶一路」國家，過程中需要項目和貿易融資、專業諮詢服務，香港可以積極鼓勵企業來港建立高增值供應鏈管理中心，以至國際或區域業務總部、財資中心等，以支持其國際業務的發展。

同時，香港在當前的地緣政治環境下，更要用好「一國兩制」下的「超級聯繫人」和「超級增值人」優勢，在鞏固與歐美先進經濟體聯繫的同時，也積極加強與東南亞和中東等新興市場的聯繫，開拓新市場。

他又稱，北部都會區是香港新增長空間，支持發展創科、物流和高增值配套產業等，例如河套區方面，會與深圳合作，發展成國際醫藥科技和臨牀測試中心。另外，「片區開發」由開發商統籌發展大面積用地，一併推進商業項目和政府設施的落實。他認為，此政商合作模式將讓企業「更全面，更深入、也更靈活參與北都建設，讓基建、交通、社區建設和產業發展相互配合」，加快提升經濟發展動能。