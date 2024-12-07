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京東物流最多65億增持跨越速運

【明報專訊】京東物流（2618）公布，以總對價不超過64.84億元（人民幣，下同）收購跨越速運餘下36.43%的股本權益。完成後，京東物流將持有該公司100%的股本權益。

買餘下36%股本權益

根據股權轉讓協議，京東物流會分3期收購跨越速運。首期涉16.43%的股權，對價約23.14億元，其中約20.45億元為基礎對價、約2.69億元為盈利支付金額。第二期涉10%的股權，約13.38億元的基礎對價，而盈利支付金額根據2024年業績表現。至於餘下10%股權的第三期，基礎對價按2025年業績表現、市盈率及轉讓百分比計算，相關金額不得超過約14.39億元，而盈利支付金額視乎2025年業績表現。

京東物流指出，早於2020年收購跨越速運的控制性權益，而過去幾年該公司業績優異，增長率及淨利潤率均超過行業標準。京東物流認為，此次收購可讓集團能夠更好地綜合跨越速運資源，降低成本，並提高集團的管理及運營效率，從而提升集團的規模經濟效益。集團稱，計劃以自有資金、融資及或發行對價股份為收購事項的對價提供資金。

跨越速運去年稅前淨利潤按年增72.5%至18.14億元。截至去年底止，未經審計總資產及淨資產分別約為97.45億元及52.99億元。根據今年9月30日估值日期，跨越速運約36.43%股權的估計市值為約64.93億元。