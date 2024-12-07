建銀料明年恒指先低後高 最多看23000

留意新質生產力消費復蘇主題

趙文利稱，今年12月到明年上半年，美聯儲或尚有50至75點子降息空間，但後續降息路徑仍存高度不確定性。此外，特朗普上任後的3個月可能是政策密集出台階段，令港股於明年第一季度面臨下行風險。但由於中央政府正在謀劃其他財政政策，且財政政策會因內外環境變化而動態調整，因此不必對後市過於悲觀。趙文利稱，即將召開的中央經濟工作會議及明年3月的「兩會」（全國人大及全國政協會議）將是重要政策調整窗口。中長期而言，行情的持續性及上行空間取決於增量政策和改革力度及經濟基本面和預期改善的進展。

板塊投資方面，趙文利建議明年上半年「先防禦後進攻」，行業配置的輪動順序依次為高息股、受益於財政政策的消費及製造業，以及非銀金融、地產、科技成長股，可關注新質生產力、企業出海、設備更新改造、以舊換新、消費復蘇等主題。

另瑞銀資產管理昨發布年終報告指出，中國已經跨越了轉型之路上最具挑戰性的時期。目前中國股市估值較低且刺激政策利好，是分散投資的一張「百搭牌」，有機會為各種資產類別帶來新的長期超額回報機遇，尤其是主動型多元資產策略。

瑞銀資管：中國股市機遇非常樂觀

瑞銀資管中國股票主管施斌表示，中國股市的投資機遇非常樂觀，尤其看好在國外市場佔有率不斷增長的公司。另外，重視以派息及股票回購回饋投資者的公司有望表現良好。