moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

萬科11月銷售 跌34%至201億

標籤：經濟

【明報專訊】內地9月底推出一籃子措施救內房，冀樓市「止跌回穩」，惟多間房企上月銷情依然錄得跌幅按年擴大。萬科（2202）昨公布，11月合同銷售金額201.3億元（人民幣，下同），按年仍大跌34.4%。

萬科指出，期內公司實現合同銷售面積163.3萬平方米，較去年同期的190.8萬平方米下跌14.4%。今年截至11月底累計實現合同銷售面積1638萬平方米，合同銷售金額2226.8億元，分別按年大減25.9%及35.1%。

碧桂園融創銷售減半

碧桂園（2007）早前公布11月營運數據指出，合同銷售金額為30.1億元，按年大跌五成，合同銷售建築面積約33萬平方米，按年下跌43.1%。融創（1918）亦公布，11月合同銷售金額為16.1億元，較去年同期大減53.7%，合同銷售面積14.4萬平方米，按年下跌46.2%。合同銷售均價約為每平方米1.12萬元，按年少1340元或14.1%。

中海外銷售額按年升三成

不過，亦有內房企業11月份銷售額及銷售建築面積錄得按年雙雙反彈。向來經營情况較為穩健的中國海外（0688），11月合約物業銷售額300.3億元，按年上升30.9%。相應的銷售面積約為110.3萬平方米，按年上升14%。

此外，建業地產（0832）11月錄得合同銷售建築面積約14.1萬平方米，較去年同期增加33.8%；合同銷售額9.6億元，按年增長7.9%。不過，其每平米平均售價則依然按年減少近兩成至6833元。