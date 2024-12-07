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美股基金11月淨流入萬億 24年最多

【明報專訊】交易員押注特朗普減稅及監管鬆綁措施將推動美企盈利。數據提供商EPFR數據顯示，自11月5日特朗普勝出美國大選以來，美國股票基金已累計流入1395億美元（約1.09萬億港元），使11月成為自2000年以來資金淨流入最多的月份。自11月5日美大選日以來，截至周四收市，標普500指數升逾5%，今年迄今升幅達27%。

市場目前似乎不大理會未來特朗普政府潛在的關稅政策，可能導致通脹上升，妨礙美聯儲未來減息的步伐。SLC Management董事總經理Dec Mullarkey稱，特朗普提出的促進經濟增長政策，得到市場的廣泛接受，特朗普挑選的內閣成員，也相當符合市場預期。

反觀投資於新興市場的股票基金，自美國大選以來錄得80億美元資金凈流出，其中約40億美元從專注於中國市場的基金流出。至於專注日本市場的基金也錄得約60億美元的淨流出。投資於西歐股市的基金，淨流出更高達140億美元。

美股近年一直跑贏歐洲等市場，這很大程度歸功於美國科技企業強勁表現。自美大選以來，美股領先於其他股市的幅度進一步擴大。美銀分析師本周將這趨勢形容為「美國例外論」（American exceptionalism）交易。Mullarkey稱，諷刺的是當世界存在地緣政治風險，美仍是資金避風港，即使美國是地緣政治風險的根源。

（金融時報）

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