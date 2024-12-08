減息預期回溫 推動標指納指再新高 消費股表現理想 分析：牛市有望持續至明年初

明報記者 蕭嘉聰

納指標指連升3周 道指全周微跌

道指則受聯合健康（美：UNH）下跌5%拖累，上周五收報44,642點，跌0.28%。總結全周，納指升3.34%，標指升0.96%，皆連升3周；道指全周跌0.6%；特朗普當選後表現理想，反映中型股的羅素2000指數則跌0.16%。

消費股業績對辦推動股價

按行業分類，標指科技股指數全周升4.24%，必需消費股指數亦升6.77%，為各個行業中表現最佳。上周五除了科技相關的特斯拉（Tesla）（美：TSLA）升5.3%至389.22美元，亞馬遜（美：AMZN）升2.9%至227.03美元外，美國12月消費者信心指數升至4月以來最高水平，多隻消費股業績對辦亦推動股價做好，其中運動品牌Lululemon（美：LULU）業績勝預期，股價升15.9%，上周五收市報399.6美元；內衣品牌Victoria's Secret（美：VSCO）調高業績展望，收市升11.6%至48.02美元。

上周五就業數據公布後，芝商所FedWatch工具顯示，期貨市場預期12月聯儲局減息0.25厘概率達86%，較上周四增加15個百分點。

不過，多名聯儲局官員表示，減息已趨向放慢階段，花旗亦將12月減息預期由0.5厘降至0.25厘，該行指出11月就業數據未疲弱到足以減息0.5厘，料明年1月及之後每次會議都會再減息0.25厘，最終降至3厘至3.25厘區間。

本月減息1/4厘概率升至86%

Northlight資產管理首席投資官Chris Zaccarelli預期，在強勁的經濟成長、健康的勞工市場以及通脹相對受控的利好環境下，聯儲局可繼續減息，有機會帶動牛市持續到今年底和明年初。

「債王」：警惕升市減緩或終結

另一方面，「債王」Bill Gross則在社交媒體發文指出，「不升不要買」的動能投資越趨流行，比特幣為典型例子之一。他正關注是次羊群浪潮（herd wave），警惕上升可能減緩或終結。他正在投資股息率可達7厘至8厘的業主有限合伙（MLPs）公司，形勢一旦有變，銀行股也是穩定的投資。