納斯達克准超微交財報期限延至2月

超微延後提交去年度財務報告至今

受惠人工智能熱潮，超微電腦年初至3月初爆升3倍，惟現時較高位已回落58%。今年8月底，公司被沽空機構興登堡指控多次進行會計操縱，包括不當認列收入和少報費用等，公司翌日宣布延後提交去年度財務報告至今。今年9月17日，納斯達克交易所向超微電腦發信，要求在60日內提交財報，或向交易所提交重新合規的計劃。

公司審計師安永曾於7月對其治理、透明度和內部控制提出擔憂，及後於10月底宣布辭職，指與管理層在公司治理與董事會獨立性存有分歧，不希望與管理層編製的財務報表連上關係，帶動股價當日崩跌33%，公司則稱，據獨立特別委員會調查指出，沒有證據表明管理層或董事會存在欺詐或不當行為，但建議任命新財務和法律高層。

超微電腦過去亦有收入造假紀錄，2018年被納斯達克中止上市，至兩年後與證交會達成和解才再次恢復上市。一旦超微電腦最終未能提交財報，連同上訴等除牌程序約需一年，不過除牌後亦可繼續在場外交易所繼續買賣。

阿波羅Workday納入標指

此外，標普上周五宣布季檢結果，另類資產管理公司阿波羅全球管理（美：APO）和企業管理軟件公司Workday（美：WDAY）獲納入標普500指數，商業服務公司Amentum（美：AMTM）和半導體股Qorvo（美：QRVO）則被剔出，換馬於23日開市前生效。