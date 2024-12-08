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人行上月增持黃金 7個月首次

【明報專訊】人民銀行公布截至11月底的官方儲備資產數據，黃金儲備為7296萬盎司，較10月增加16萬盎司，是今年4月以來人行再度增持黃金，不過月初特朗普勝選美國總統後，金價自10月歷史高位回落5.66%，若以美元計算，人行持有黃金價值為1934億美元，較10月下跌2.82%。金價周五受惠美國11月失業率上升，提升本月減息預期，收報每盎司2632.84美元，上升0.03%，全周則下跌0.83%。

分析：增持或因未來金價難跌

人行曾連續18個月增持黃金直至今年4月，為支持金價自去年10月以來累升43.75%的原因之一。東方金誠首席宏觀分析師王青表示，雖然金價自10月回落，但仍處於歷史高位水平，明顯高於5月人行停止增持黃金價位，即在2300美元至2400美元水平。不過，黃金佔人行的國際儲備佔比偏低，從優化儲備結構，增持黃金是大方向，而且以黃金支付廣為全球接受，有助增進人民幣信用，為推動人民幣國際化創造有利條件。

人行11月再度增持黃金，王青認為或是因應未來國際政治、經濟形勢出現變化，國際金價或在相當長一段時間內易升難跌，促使人行恢復增持，至於會否持續增持還有待進一步觀察。

上月外匯儲備回升

人行公布，11月外匯儲備為3.27萬億美元，自10月下跌553億美元後，回升48.1億美元或0.15%，人行儲備資產合計3.52萬億美元，較上月減少8.9億美元。外管局表示，11月外匯儲備規模上升，為匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用。

受主要央行貨幣政策及預期、宏觀經濟數據等因素影響，美元指數和全球金融資產價格總體上升。當局指出，內地經濟運行回升勢頭增強，市場信心改善，將繼續為外匯儲備規模保持基本穩定提供支撐。