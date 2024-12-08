路透：騰訊Guillemot家族商討私有化育碧

騰訊據報或不再增持

消息指出，目前雙方未就私有化資金問題達成協議，但討論仍在進行，因為騰訊不希望其他競爭對手加入競爭收購育碧，騰訊計劃保持耐性，等待大股東家族同意交易。不過騰訊也可能不再增持育碧股份，公司目前已直接持股近10%，足以維持與育碧的遊戲業務合作。騰訊拒絕和Guillemot家族沒有向路透社置評，育碧表示，仍然致力為所有持份者的最佳利益作出決策，公司在審查其所有戰略選項。

今年8月育碧推出的大作《星際大戰：亡命之徒》 銷售低於預期，陷入政治正確爭議的《刺客教條：暗影者》則由11月延至明年2月發售。公司在月初宣布關閉多個工作室，並裁減277個職位。今年10月，育碧股價全年一度累跌55%，有股東稱獲得10%股東支持，呼籲出售公司或是轉由私募股權公司持有，及後彭博引述消息，Guillemot家族與騰訊商討如何提升育碧價值，選項包括一同私有化，育碧回應稱，會定期審查戰略考慮以符合股東利益。