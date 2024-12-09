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HashKey料明年更多代幣化項目落地

【明報專訊】特區政府積極推動資產代幣化發展，包括年中推出Ensemble沙盒項目，探索多元機會。HashKey Group代幣化總經理劉佳受訪時形容，香港有着金融創新的土壤，隨着監管支持及業界創新不斷激發需求，冀在明年有更多項目落地，市場同時亦要理性對待代幣化，尋找合適的資產以降低融資成本。

Ensemble沙盒將有新發展面世

劉佳指出，HashKey參與金管局的Ensemble沙盒項目旗下固定收益和投資基金、綠色和可持續金融兩個主題，希望在沙盒發掘未來有什麼合適資產作代幣化，以及相關資產是否有二級流動性在交易所買賣。她續指出，傳統金融方面，去年11月證監會已發布代幣化相關活動的明確指引，將在合規範圍內探索機遇；綠色及可持續金融就會積極探索兩者的結合。她相信，Ensemble沙盒發展比想像更快，最遲在明年第二季將有新發展面世。

劉佳解釋，由Web3視角來看，現實世界資產（Real World Assets，RWA）代幣化主要是對應他們對傳統金融世界資產收益率的需求，可透過手持的穩定幣作投資以帶來收益；而傳統金融亦可增加Web3的分銷渠道，相信RWA將是傳統金融與去中心化金融結合的過程。

劉佳認為，實踐角度而言，香港有着金融創新的土壤，不論監管還是業界，相信隨着監管支持及業界創新將不斷激發需求。以過去的經驗來看，但凡成立沙盒項目，推出的項目方向均非常明顯，亦可帶動市場的需求。她又指出，在清晰監管指引之下，公司就由商業角度考慮項目發展，例如針對香港市場之下，監管已列出是否面向專業或零售參與者，「肯定是有（監管）比沒有強」。

不過她提醒，現時代幣化發展仍是非常早期，尚未是一個成熟的融資方式，市場需理性看待代幣化的機遇，包括什麼類型資產合法化作代幣化、流程、核心目的等，HashKey均會為項目方抽絲剝繭，協助其了解清楚，最終能夠達成目標結果。

冀市場覓合適資產降融資成本

至於哪一類的RWA合適代幣化，劉佳認為，目前大多數RWA代幣化均有未來收益，包括歷史數據及穩定收入；以及高度數碼化，減低搬上區塊鏈的難度。她表示，現時有不少項目方與公司接觸，希望以RWA代幣化作融資，但該資產本來就可以非常低的成本融資。她續稱，現時成本仍不算便宜，項目方亦要對情况有周全考慮，資產代幣化後收入能否覆蓋成本等；公司會為合作方梳理商業模式，以及提供設計發行架構等一站式服務，相信明年可成為收入新方向。