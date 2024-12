貝萊德：內房現回穩苗頭 適度超配中國股市

明報記者 葉創成

按照慣例,內地每逢12月均會召開中央經濟工作會議,全面總結該年經濟工作、深刻分析當前經濟形勢,系統部署明年經濟工作,而根據彭博社上周引述消息報道,指今年中央經濟工作會議為期兩天,將於本周三召開。全球資產管理規模(AUM)最高的資產管理公司貝萊德上周四在港召開媒體投資會議,除了繼續超配(overweight)過去兩年表現在全球股市一枝獨秀的美股外,亦維持中國股市適度超配的評級,會議上貝萊德多名專家分析對中國股債市場最新看法,值得讀者參考。

內地房地產市場2021年下半年以來曾價量齊跌,由於自住物業屬不少內地居民最重大單一資產,樓價下跌便引致負財富效應,打擊信心及不利消費,不少外資均視內房市場何時回穩為經濟寒暑表,貝萊德全球新興市場股票基金投資經理Matt Colvin是次分析中國股市前景時,亦由內房開始談起。

內房月銷售面積高位跌75% 近月回升

Colvin表示:「中國政府近來出台很多政策,而我們終於開始見到內地房地產市場有復蘇的苗頭(early grass shoots),全國每月銷售面積由2021年初高位回落近75%後,現時已開始回升。決策者很明顯已意識到需要做的事,內房市場短期料至少可回穩,由此亦帶動最近零售銷售數據改善,當然這也與政府推出一些鼓勵居民消費更多的措施有關。總括而言,雖然有關數據仍屬非常初期,但的確帶來一些正面信號。」

根據建銀國際證券研究報告引述中指院的數據,內地30個主要城市的新盤銷售量在11月繼續改善,按年增長20.6%,按月增長12.4%;而經過9月、10月和11月的持續改善,銷售量達到了6個月來的新高,在此期間,一二線城市的環比銷售量增長分別為9.7%及23.8%,而三四線城市則遭遇了12.8%的負增長,市場分化明顯。而樓價方面,根據中指研究院報告顯示,雖然11月百城二手住宅平均價格為每方米約1.42萬元按月仍跌0.57%,但跌幅已較10月收窄0.03個百分點,而且深圳、成都、烏魯木齊及東營共4個城市的二手樓價格更按月止跌回升,打破百城二手住宅平均價格連續7個月全跌局面,釋放積極信息。

而建銀國際證券統計優質國企內房新盤銷售數據,10月按年增長28%後,11月亦上升2%(見圖1),若趨勢持續,內房市場復蘇可期。

自住物業屬重要資產 樓價若回升利消費

被問及對內地房地產市場成交量及樓價有何預測,Colvin表示:「我覺得中國政府已意識到必須解決樓價下跌的問題,原因是自住物業明顯是中國居民非常重要的資產(I think that the government realizes they have to address the contraction in home prices, which is obviously a very important asset for the Chinese household sector),而樓價已經下跌了30多個月。

事實上,中國政府近月亦已出台下調按揭利率、下調最低首付比例及放寬限購等一系列支持樓市政策,估計後續還會有更多相關政策出台。而我覺得過去一兩個月中國樓市回穩對經濟帶來正面影響後,後續還要觀望更長時間的數據,原因是即使期內成交量有所增加,但目前預測樓價也會跟隨回升屬言之尚早。」

事實上,隨着內地近月樓市回穩,10月零售銷售額亦按年增長4.8%,好過市場預期的3.8%,為今年2月以來增長最快(見圖2)。

9月穩增長出台後 資金湧ETF買賣中國股市

貝萊德亞太區投資組合解決方案主管胡伊玲則指出,中國政府在9月下旬宣布推出一籃子穩增長的政策後,的確有大量資金曾藉着交易所買賣基金(ETF)流入中國股市,因此她相信,假如中國政府日後再推出被市場視為正面的政策,ETF也會是投資者增加中國股市戰術性倉位(tactical positions )的良好工具。

《Money Monday》則認為,投資目標為追蹤富時中國A50指數之表現的安碩A50(2823)今年以來價格表現反覆向好(見圖3),可以留意。

指中國政府希望長債息處較高水平

股市以外,中國10年期國債孳息率近日跌穿2厘(見圖4),貝萊德固定收益投資亞太區主管Navin Saigal被問及對此的看法。

Saigal表示:「中國國債市場今年是回報理想的一年,我們亦已就此減持及鎖定利潤。中國10年期國債孳息率處於現水平,相對全球其他國家同年期國債不算吸引,而我們也知道中國政府的政策取向是希望該長債孳息率可以處於較高水平。綜合而言,目前我們對於中國國債的看法是中性,主要是上述提及的估值問題,以及其他投資機會或相對較吸引。」

料美息美匯走勢續左右港資產價表現

跟着被問及貝萊德目前對香港資產的看法,Colvin表示:「香港資產對於我們來說是一個小市場,我們對此沒有明確觀點。而我覺得影響香港資產表現的其中一個主要因素可能是美元匯價走勢,至於美元匯價走勢現時則由美息走勢來決定。」

